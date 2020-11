Mitä pidempään äiti käyttää alkoholia tai muita päihteitä raskauden aikana, sitä todennäköisemmin lapsi vammautuu.

Helsingin Sanomat uutisoi (19.11.) päihteitä käyttävien äitien kuntoutuksen vähentyneen romahdusmaisesti Ensi- ja turvakotien liiton (ETKL) tarjoamissa kuntoutuspaikoissa. Kuntoutusjaksot ovat aiempaa lyhyempiä ja kunnan maksusitoumus annetaan entistä myöhemmin, usein vasta lapsen syntymän jälkeen.

On äärimmäisen valitettavaa ja lyhytnäköistä, että kunnat yrittävät tavoitella säästöjä tällä tavoin. On lukuisin tutkimuksin osoitettu, että mitä pidempään äiti käyttää alkoholia ja/tai muita päihteitä raskauden aikana, sitä todennäköisemmin lapsi vammautuu. Aiheutuneita somaattisia ja neurokognitiivisia vaurioita ei voida parantaa, ja lapsi joutuu elämään niiden kanssa koko elämänsä ajan. Lapsella pitäisi olla oikeus syntyä terveenä, jos vauriot pystytään estämään ja vieläpä kohtuullisin kustannuksin. Myös äidillä on oikeus saada hoitoa päihdeongelmaansa ja vaikeaan elämäntilanteeseensa.

Kustannukset tulevat kunnille moninkertaisina myöhemmin vammaisen lapsen hoidosta, sijoituksista kodin ulkopuolelle, mielenterveysongelmien hoidosta ja menetetyistä työ- ja elinvuosista.

Laaja tutkimuksemme sikiöaikana päihteille altistuneista lapsista osoitti, että äidin vakava päihdeongelma lisäsi lasten epämuodostumia, sijoituksia kodin ulkopuolelle ja lasten mielenterveysongelmia. Kumuloituneet riskitekijät johtivat siihen, että suurimmalla osalla (66 prosenttia) oli diagnosoitu mielenterveysongelma 15–24-vuoden iässä. Kun äidin päihdeongelma oli vähäisempi ja kasvuympäristön riskitekijöitä oli vähemmän, lasten somaattinen terveys oli parempi, sijoituksilta oli vältytty ja mielenterveysongelmien esiintyvyys oli puolet pienempi. Myös äidit voivat paremmin, mikä näkyi kuolleisuusluvuissa. Peräti 16 prosenttia äideistä, joilla riskitekijöitä oli eniten, oli kuollut ennen lapsen aikuisikää.

Raskausaikana päihteitä käyttävien äitien hoitoon erikoistuneet HAL-poliklinikat ja ETKL:n kuntoutuspaikat ovat jo vuosia kehittäneet ja tarjonneet asiantuntevaa hoitoa äideille ja heidän lapsilleen hyvin tuloksin. Panostamalla näihin palveluihin kunnat voivat edistää lasten ja perheiden terveyttä, hyvinvointia ja saada mittavia säästöjä terveydenhuollon kustannuksiin.

Anne Koponen

vanhempi tutkija, dosentti

Niina-Maria Nissinen

tohtorikoulutettava

Folkhälsanin tutkimuskeskus

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.