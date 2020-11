Vieraskynä

Kun Euroopan unionia käytetään velanoton välineenä, jäsenmaiden keskimääräiset velkakustannukset alenevat.

Euroopan unionin jäsenmaat päättivät heinäkuussa ottaa EU:n puitteissa velkaa 750 miljardia euroa koronaviruspandemian takia tehtävää elvytystä varten.

Päätöstä on arvosteltu. On nähty, että lainanotolle ei ole perusteita EU:n perussopimuksessa. On myös väitetty, että unionin velanotto ei olisi taloudellisesti perusteltua, koska jäsenmaat voisivat kukin erikseen ottaa lainaa ja rahoittaa unionin elvytystä.

Talouden perusteet ratkaisee tarkoituksenmukaisuus. Vertailu päätöstä edeltävässä ja päätöksen jälkeisessä raha- ja pääomamarkkina-aineistossa osoittaa, että unionin käyttäminen velanoton välineenä tuo säästöjä jäsenmaille ja Euroopan unionille.

Rahamarkkina-aineisto viittaa siihen, että 750 miljardin euron kokonaislainamäärälle lainan juoksuaikana säästön suuruudeksi tulee noin 16 miljardia euroa.

Menettely alentaa nimenomaan jäsenmaiden keskimääräisiä velkakustannuksia. Kustannusten aleneminen ei ole kuitenkaan tasaista: se painottuu Kreikan ja Italian kaltaisiin maihin, joiden luottokelpoisuus on muita heikompi. Korkean luottoluokituksen maista Saksan ja Hollannin kustannukset jopa kohosivat, kun jäsenmaiden johto päätti elvytyspaketista. Suomen velan kustannus aleni hieman.

Miksi EU:lle ei ole aiemmin luotu laajaa pääomataloutta, vaikka se tuo ilmeisiä etuja jäsenvaltioille?

Taustalla on Euroopan unionin monimutkainen historia. EU sai alkunsa 1950-luvulla perustetuista kolmesta oikeushenkilöstä, hiili- ja teräsyhteisöstä, talousyhteisöstä sekä atomienergiayhteisöistä.

Hiili- ja teräsyhteisön ja atomienergiayhteisön perussäännöissä oli säädökset lainanotosta. Vastaava säädös puuttui kaupan vapauttamiseen ja kansainvälisiin säädöksiin keskittyvän Euroopan yhteisön perustamissopimuksesta, jonka mukaan pitkäaikainen velanotto ei ollut mahdollista.

Sittemmin hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen voimassaolo päättyi vuonna 2002. Talousyhteisö ja atomienergiayhteisö määrittyvät nykyisin osaksi Euroopan unionia vuonna 2009 voimaan tulleen Lissabonin sopimuksen mukaisesti.

Lissabonin sopimuksessa EU:n lainanottoa koskevat säännökset toteutuivat talousyhteisön perustamissopimuksen pohjalta. Hiili- ja teräsyhteisön sekä atomienergiayhteisön lainanottoa koskevat säädökset jäivät tässä yhteydessä sivuun. Unionin perussopimukseen jäi talousyhteisön säädös, joka kieltää pitkäaikaisen velanoton talousarvion puitteissa.

Näin EU:hun on muodostunut erikoinen olosuhde, jossa unionilla on lainoja, mutta toisaalta perussopimuksessa on säädös, joka kieltää lainanoton talousarvion piirissä sekä toinen säädös, jonka mukaan talousarvio tulee rahoittaa kokonaisuudessaan unionin omin varoin ilman lainanottoa.

Ristiriitaa on ratkaistu siirtämällä lainat talousarvion ulkopuolelle. Menettely kuitenkin rikkoo perussopimuksen yhtenäisyysperiaatetta. Komissio teki vuonna 1978 aloitteen lainanoton liittämiseksi osaksi talousarviota, mutta aloite raukesi jäsenmaita edustavan neuvoston vastustuksen takia. Jäsenmaat katsoivat, että velanottoa koskevien päätösten tulee säilyä yksin neuvostolla. Näin päätettiin myös heinäkuussa 2020 jäsenmaiden kesken neuvostossa. Euroopan parlamentti ei osallistunut päätökseen.

EU:n on syytä selkeyttää perussopimustaan lainanoton suhteen, kun Lissabonin sopimusta aikanaan uudistetaan. Unionin toissijaisuusperiaate tarjoaa lainanotolle luontevan perustelun, kuten raha- ja pääomamarkkinoilla on käynyt ilmi: yhdessä kannattaa tehdä sitä, mikä onnistuu yhdessä tekemällä paremmin.

Tämä periaate antaa myös rajat EU:n velanotolle. Sellainen unionin velanotto, joka tuo suuremmat kustannukset kuin jäsenmaiden oma toiminta, ei ole perusteltua.

Aineisto raha- ja pääomamarkkinoilta viittaa siihen, että EU voi yhä ottaa velkaa kustannustehokkaasti. Tämä rahoitus kannattaa varata koko Eurooppaa koskeviin hankkeisiin pikemminkin kuin jäsenvaltioiden tavallisiin tarpeisiin.

Heikki Niemeläinen

Kirjoittaja on Kuntien takauskeskuksen toimitusjohtaja.

