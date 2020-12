Julkisen hallinnon pitää työskennellä sen eteen, että ihmiset kokevat tulevansa kuulluiksi ja ymmärretyiksi yhteiskunnassa.

Viime viikkoina julkisessa keskustelussa on noussut huoli joidenkin nuorten väkivaltaisuuden lisääntymisestä, joka on tullut koronavirustilanteen myötä esiin.

Helsingin kaupungin toimialajohtaja Tommi Laitio kuvasi Ylen uutisissa marraskuussa, miten kaupungin nuorisotoimi ja lastensuojelu yhdessä poliisin kanssa ovat tehneet jo pitkään yhdessä järjestöjen kanssa työtä nuorten tukemiseksi ja tiivistävät nyt yhteistyötään entisestään.

Suomalaisessa julkisessa hallinnossa on pitkät perinteet yhteistyöstä, etenkin kun pienessä maassa voimavaroja ei ole ollut tuhlailtavaksi. Nuorten hyvinvoinnille keskeisiä ovat koulun lisäksi myös nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut, joita on jouduttu rajoittamaan koronavirustilanteessa.

Erilaisten ihmisten ja ryhmien tarpeet on pystyttävä ottamaan nykyistä paremmin huomioon hallinnossa. Meidän on parannettava muun muassa julkisen hallinnon kielenkäyttöä ja viestintää, jotta se on helpompaa ymmärtää ja tukee paremmin yhdenvertaisuutta. Esimerkiksi viranomaisohjeiden kielen selkeys ja hallituksen infojen viittomatulkkaus tukevat myös demokratiaa, kun tietoa ei vain ole saatavilla vaan se on myös ymmärrettävää.

Tänään joulukuun 1. päivänä julkistettava julkisen hallinnon uudistamisen strategia näyttää suuntaa erityisesti yhdessä tekemiselle niin kuntien, valtion ja alueellisten toimijoiden kesken kuin myös julkisen hallinnon sekä yritysten ja järjestöjen välillä. Hallinnon yhtenäinen ja määrätietoinen uudistaminen sujuvoittaa arjen palveluita. Uudistaminen myös vahvistaa kokemusta hallinnon toimien oikeutuksesta.

Toimiva julkinen hallinto on keskeinen osa kunnallista demokratiaa. Kuntavaalien alla julkisen hallinnon strategia tarjoaa eväitä keskusteluun asukkaiden tärkeästä roolista kunnan kehittämisessä.

Luottamus omiin osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksiin ja viranomaisiin sekä kokemus demokratian toimivuudesta vaikuttavat olennaisesti yhteiskunnan vakaaseen kehitykseen. Julkisen hallinnon tulee työskennellä sen eteen, että ihmiset kokevat tulevansa kuulluiksi ja ymmärretyiksi yhteiskunnassa.

Julkisen hallinnon tehtävänä on tuoda turvaa epävarmoissa tilanteissa, oli kyse sitten rikollisuudesta, ilmastonmuutoksesta tai pandemiasta, jotka haastavat ihmisten turvallisuudentunnetta.

Julkisen hallinnon toimien suurempi yhteinen tavoite on rakentaa kestävää hyvinvointia. Julkisen hallinnon strategian lupaus yhteiskunnalle on: Julkinen hallinto rakentaa tulevaisuuden kestävää arkea ja kaikissa tilanteissa toimivaa ja turvallista yhteiskuntaa.

Eeva Kaunismaa

erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö

Jarkko Majava

Suomen Kuntaliitto

