Suomessa pääomatulojen verotus on jo nykyisellään ankaraa.

Professori Minna Halme ja professori Lassi Linnanen ehdottivat talouskasvun tukemiseksi pääomatulojen verotuksen kiristämistä ja nykyistä progressiivisempaa verotusta (HS Vieraskynä 27.11.).

Ehdotus on hämmentävä, sillä Suomessa pääomatulojen verotus on jo nykyisellään ankaraa. Pääomatuloverotuksen kiristäminen olisi nimenomaan haitallista talouskasvulle, sillä pääomatuloverotus kohdistuu investointeihin.

Olen esittänyt Elinkeinoelämän valtuuskunnan (Eva) julkaisussa ”Verotuksen kolmiloikka” talouskasvua tukevaa kokonaisuudistusta. Siinä yhteisöverokanta alennetaan 15 prosenttiin, pääomatuloverokanta asetetaan 30 prosenttiin ja osinkojen verotus uudistetaan siten, että osingosta maksettava kokonaisvero – yhtiön ja osakkeenomistajan yhteensä maksama vero – asettuu samalle tasolle pääomatuloverokannan kanssa eli 30 prosenttiin.

Eriytetyn tuloverojärjestelmän periaatteena on, että pääomatulot ovat laajasti veronalaisia, mutta niihin sovelletaan nimellisesti melko matalaa ja suhteellista verokantaa. Nämä periaatteet ovat rapautuneet, kun pääomatuloverotukseen on vuosien varrella tehty muutoksia. Nimellistä verokantaa on vähitellen kiristetty, ja tasaverokannasta on siirrytty progressiiviseen verotukseen.

Toisin kuin monissa muissa maissa, Suomen pääomatuloverotuksessa ei ole erityisiä huojennuksia. Tästä syystä pääomatuloverotuksen tosiasiallinen taso on meillä kansainvälisesti vertaillen ankara. Esimerkiksi luovutusvoittojen verotus on toiseksi ankarinta ja korkotulojen verotus kolmanneksi ankarinta EU:ssa.

Pääomatuloverotuksessa pitäisi luopua progressiosta ja soveltaa 30 prosentin verokantaa kaikkiin pääomatuloihin. Progression poistaminen yksinkertaistaisi verojärjestelmää ja vähentäisi kannustimia verosuunnitteluun. Lähitulevaisuudessa pääomatulojen verotusta pitäisi alentaa kansainvälisesti kilpailukykyisemmälle tasolle. Hyvinvointimme rahoituspohjan turvaaminen edellyttää kasvua tukevaa ja kilpailukykyistä yritys- ja pääomatuloverotusta.

Janne Juusela

oikeustieteen tohtori, asianajaja, Espoo

