Nimimerkki Lapseni puolesta kysyi (HS Mielipide 23.11.), toteutuvatko harvinaissairaiden lasten oikeudet.

Kirjoittaja kertoi tyynen rauhallisesti huolensa, mutta valistunut lukija saattoi huomata tuskaisen vanhemman hätähuudon lapsensa menettämisestä ennenaikaisesti. Se johtuu siitä, että Suomessa ei anneta hänen lapselleen sitä hoitoa, mitä muissa Pohjoismaissa ja eräissä muissa Euroopan maissa tarjotaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö on ensisijaisesti vastuussa järjestelmästä, joka on antanut lääkkeiden hintalautakunnalle Hilalle valtuudet harkita lääkkeiden korvattavuutta tai hylätä korvaushakemuksia. Hilan budjettikin on rajallinen. Korvattavien lääkkeiden hintojen nousun katoksi on aiemmin määrätty 8,4 miljoonaa euroa vuodessa.

Hila vetoaa säädöksiin, joiden mukaan ei ole olemassa yksiselitteistä vastausta siihen, mikä on kohtuullinen hinta lääkkeelle. Arviointi perustuu kokonaisharkintaan, jossa tarkastellaan muun muassa muiden saman sairauden hoitoon tarkoitettujen lääkevalmisteiden hoitokustannuksia, valmisteen hintaa Eta-maissa sekä muiden hoitovaihtoehtojen hyötyjä ja kustannuksia.

Lääkkeiden saatavuuden ongelma on tuotu esille viime keväänä kahdessa eduskuntakyselyssä. Ministerin vastauksissa on viitattu siihen, että pitää ensin odottaa lääkeasioiden tiekartan toimenpide-ehdotuksia.

Työ on vasta alussa, ja sen arvellaan kestävän yli kaksi hallituskautta. Näin kauan sairaat lapset eivät kuitenkaan voi odottaa hoidon aloittamista.

Koko lääkekorvausjärjestelmää ja Hilan osuutta on tarkasteltava kokonaisuudessaan uudelleen. Sairaalapotilas voi saada kalliin lääkkeen sairaalasta, mutta avohoidon puolella saatavuus riippuu Hilan päätöksistä.

Sairaalahoidossa alueiden välillä on myös eroja – jotkut potilaat saavat, toiset eivät. Yhteiset kriteerit pitää laatia koko maahan, ja Suomen pitää hoitaa lapsiaan yhtä hyvin kuin naapurimaat.

Arvoisa ministeri, arvoisat kansanedustajat: pelastakaa keskuudessamme elävät lapset, kun vielä voitte. Muutaman vuoden kuluttua on jo liian myöhäistä.

Mårten Kvist

yleislääketieteen dosentti, terveydenhuollon dosentti, Kaarina

