Media voisi kertoa maailmasta enemmän arkista ja tavallista, mutta journalismin perusluonne kiinnittyy ongelmiin ja kriiseihin.

Kun kävin Yhdys­valloissa ensimmäistä kertaa, kohtasin Kaliforniassa rentoja surffareita, Keski­lännessä tähti­rintaisen asetta kantaneen šeriffin ja raamattu­vyöhykkeen jumalan­palveluksessa kiihkeän saarna­miehen. Kaikki tuntuivat tutuilta, sillä olin nähnyt paljon amerikkalaisia elo­kuvia ja televisio­sarjoja.

Yhdysvaltojen läpiajo palasi mieleeni viikko sitten, kun olin Kiina—Suomi-seuran Kiina ja kiinalaiset -paneelissa pohtimassa, aiheuttaako Kiinan huononeva maakuva maailmalla epäluuloa ja jopa rasismia tavallisia kiinalaisia kohtaan. Minun vastaukseni oli, että tästä on kyllä syytä olla huolissaan.

Kiinasta kirjoittavana toimittajana asia vaivaa minua usein. Vaikka kerron, että Kiinan kiihtyneisiin ihmisoikeus­loukkauksiin syyllinen on itsevaltainen kommunistipuolue, lukijoiden mielissä saattavat leimautua myös tavalliset kiinalaiset.

Yhdysvaltoja käsiteltäessä tätä ongelmaa ei ole. Vaikka Donald Trump on sanonut ja tehnyt presidenttinä mitä ällistyttävimpiä asioita, se ei ole leimannut kaikkia amerikkalaisia. Taka­raivoissamme elävät lukemattomat ihmiset ja arjen tarinat, jotka tiedämme Yhdysvalloista kuin automaattisesti.

Kiinasta ja kiinalaisista harvalla meistä on tuollaista mielikuvien moninaisuutta. Eikä tule pitkään aikaan olemaankaan, sillä kiinalainen populaarikulttuuri tuskin nousee sensuurin alta kansainväliseen loistoon. Kiina tulee myös pahasti takamatkalta, sillä populaarikulttuurin – ja uutisten – valta­kieli on englanti.

Ongelma ei ole tietenkään yksin Kiinan ja kiinalaisten. Esimerkiksi kaikki maailman muslimit joutuvat välillisesti kärsimään vinksahtaneiden ryhmien ja yksilöiden uskonnon nimissä tekemistä terroriteoista.

Meidän toimittajien pitäisikin yrittää kertoa yhä enemmän tarinoita kaikkialta maailmasta arjen ja tavallisten ihmisten kautta. Laajentaa pintaa, johon suomalainen voi samastua. Tässä auttaisi paljon, jos suomalaismedialla olisi varaa lisätä harvojen toimittajiensa määrää Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa.

Silti on tunnustettava: media ei pysty välittämään maailmasta täysin oikeudenmukaista kuvaa, sillä se on vastoin median perusluonnetta. Journalismilla on tärkeä tehtävä välittää tietoa kriiseistä, vääryyksistä ja vahtia vallanpitäjien tekemisiä.

Media tarttuu ikävään, jotta maailmaa voi korjata parempaan. Se on journalismin syvin olemus.

Kirjoittaja on HS:n Aasian-kirjeenvaihtaja.