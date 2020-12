Oikeusvaltioperiaate on perustuslaillisen demokratian kulmakivi

Kun eduskunnan suuri valiokunta hyväksyi oikeusvaltiomekanismista saavutetun neuvottelutuloksen, perussuomalaisten kansanedustajat tekivät vastaehdotuksen, jossa oikeusvaltiomekanismia ei hyväksytty. Pääkirjoituksen (HS 29.11.) mukaan tämän voisi kuvitella havahduttaneen niitä, jotka pohtivat, onko nykylinjan perussuomalaisten kanssa mahdollista tehdä normaalia hallitusyhteistyötä.

Oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen oli yksi Suomen EU-puheenjohtajakauden keskeisistä teemoista. Sillä yritettiin saada esimerkiksi Unkari ja Puola oikeusvaltioperiaatteen rikkomisesta takaisin ruotuun.

Oikeusvaltioperiaate on kaikkien nykyaikaisten perustuslaillisten demokratioiden kulmakivi. Se on myös yksi niistä keskeisistä arvoista, joihin Euroopan unioni perustuu ja jota kaikki jäsenvaltiot ovat sitoutuneet noudattamaan liittyessään unionin jäseneksi. Oikeusvaltioperiaate tarkoittaa muun muassa, että kaikki julkinen valta toimii aina lainsäädännön asettamissa rajoissa, kunnioittaa demokratiaa, perusoikeuksia koskevia arvoja ja on riippumattomien ja puolueettomien tuomioistuinten valvonnassa.

Vuosina 1929–1932 toiminut Lapuan liike on yksi varoittava esimerkki siitä, mihin oikeusvaltioperiaatteesta luopuminen voi johtaa. Liike painosti poliittisia päättäjiä väkivallalla, sen uhalla ja poliittisella terrorilla. Niin sanotun Lapuan lain nimissä tehtiin murhia, poliittisia kyydityksiä, poliittisia pidätyksiä, vahingoitettiin omaisuutta ja muodostettiin liikkeen asettama hallitus. Lapuan liikkeen masinoiman vallankaappausyrityksen – niin sanotun Mäntsälän kapinan (1932) – jälkeen liike määrättiin lailla lakkautettavaksi.

Sellainen puolue, joka ei ymmärrä tai ei halua ymmärtää kansainvälisen ja kansallisen yhteistyön merkitystä, ei voi tehdä juuri mitään isänmaan hyväksi. Mikään valtio ei pärjää nykymaailmassa yksin, vaan kaikki valtiot tarvitsevat kansainvälistä yhteistyötä. Myös normaali hallitusyhteistyö sellaisen puolueen kanssa on lähes mahdotonta.

Taito Taskinen

Kuopio

