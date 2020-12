Englanti-kiima on näköjään nyt saavuttanut jo ammattikoulut (HS 27.11.).

Suomen koulutusjärjestelmässä opetetaan yleensä suomeksi ja ruotsiksi, pienessä määrin saameksi. Näillä kielillä me pääsääntöisesti elämme ja teemme työtä. Jos ammattitutkinto järjestetään muulla kuin maan kielellä, tehdään karhunpalvelus niin maahanmuuttajille kuin kantaväestöllekin.

Maahanmuuttajille kansallisen kielen taito on välttämätön integroitumisen väline, ja ammattitutkinnon opiskelu on yksi erinomainen paikka kielitaidon kohentamiseen. Englantia opetetaan aineena kaikilla koulutustasoilla, siihen on saatavissa päteviä opettajia, ja englannin taito on ammattitutkinnossakin erinomainen lisä. Mutta mistä löytyisivät ne opettajat, jotka oikeasti pystyisivät opettamaan ammattitutkinnon asiat itselleen ja oppilailleen vieraalla kielellä?

Tietääkseni ammattikouluilla on resurssiongelmia ilman näitä utuisia pilvilinnojakin.

Pekka Hirvonen

englannin kielen professori emeritus, Joensuu

