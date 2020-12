Suomen metsästäjäliiton kunniapuheenjohtaja Esko Eela kirjoitti (HS Mielipide 29.11.), että suden kannanhoidollinen metsästys olisi sivistyneen yhteiskunnan ja suden etu.

Susi on eläin, joka tappaa syödäkseen ja elääkseen. Ihminen on eläin, joka tappaa myös harrastuksen vuoksi, metsästää ”tappamisen ilosta”, trofeita ja elämyksiä saadakseen. Sivistynyt yhteiskunta on tällaisesta toiminnasta kaukana.

Sudella ja muilla petoeläimillä on oma paikkansa luonnossa ja ravintoketjussa. Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen uhkaa koko maapalloa, eikä köyhtymistä tulisi edistää metsästysharrastuksella.

Suden kannanhoidollinen metsästys eli suden kuolema ei ole suden etu. Kenen etu olisi kuolema?

”Kannanhoidollista” metsästystä on perusteltu salametsästyksen vähentämisellä. Voidaanko rikollisen toiminnan vähentämiseksi sallia saman toiminnan – tappamisen – harjoittaminen laillisesti?

Sari Pietilä

Tampere

