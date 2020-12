Kiina kasvattaa voimalla sotilasmahtiaan, ja Natossa haetaan yhteistä vastausta etenkin Kiinan kyberuhkaan.

Kutsu Naton ulko­ministeri­kokoukseen on Suomelle harvinaista herkkua. Edellisestä on kolme vuotta.

Keskiviikkona ulko­ministeri Pekka Haavisto (vihr) kuitenkin osallistuu video­kokoukseen, jossa Nato ja kumppani­maat keskustelevat Kiinasta. Suomen, Ruotsin ja EU:n lisäksi Nato on kutsunut Kiinaa koskevaan osioon Australian, Uuden-Seelannin, Etelä-Korean ja Japanin.

Naton ulkoministeri­kokous on monin tavoin kiinnostava. Se on ensimmäinen Yhdysvaltojen presidentin­vaalien jälkeen. Joe Bidenin voitto ei mullista Natoa mutta parantaa Yhdysvaltojen käytöstapoja. Donald Trumpin ote Natoon pitää silti vielä.

Trump pani vauhtia amerikkalaissotilaiden kotiuttamiseen Afganistanista. Tässä kokouksessa Nato ei kuitenkaan vielä päätä operaation lopettamisesta Afganistanissa.

Suomelle kutsu Naton Kiina-keskusteluun on tärkeä, vaikka Suomen Kiinaa koskevat kannat seuraavatkin EU:n linjaa.

Naton suhde Kiinaan on muuttunut, ja samalla muuttuu suhde kumppanimaihin. Australia ja Uusi-Seelanti tekevät jo tiivistä tiedusteluyhteistyötä Naton suurten maiden kanssa, ja tästä kaksikosta on tullut Natolle entistä tärkeämpi. Naton kiinnostus Suomea ja Ruotsia kohtaan ei vähene, mutta se on erilaista kuin ennen.

Suomella on oltava sanottavaa muustakin kuin Venäjästä ja Itämeren alueen turvallisuudesta – joihin Kiinan nousu tietenkin myös vaikuttaa. Siksi esimerkiksi hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selon­teossa pohditaan uudella otteella Kiinaa.

Kiina on kaikkialla. Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa Kiina oli keskeinen teema, samoin EU:lle Saksan puheenjohtajakaudella. Suurin osa Nato-maista on myös EU:ssa, mutta Natolla on oma katseensa Kiinaan.

Kiina on YK:n turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen ja itsekäs vallankäyttäjä, jonka reviiri laajenee niin Afrikkaan kuin arktiselle alueellekin. Kiina aikoo myös avaruus­sodankäynnin jätiksi.

Naton Kiinan-suhteisiin heijastuu etenkin Yhdysvaltojen kauppa- ja teknologiapolitiikka. Kiina itse solmi juuri Aasian ja Tyynenmeren maiden kanssa kauppasopimuksen, jossa Naton kumppanit ovat mukana. Ne eivät silti asetu vain Kiinan kylkeen. Varsinkin Kiinan ja Australian suhde on kireä.

Niin Nato, EU kuin Kiinakin hakevat kumppanuuksillaan sitä, että naapurusto pysyisi vakaana. Suomelle Nato-maiden yhteinen Kiina-strategia olisi hyvä asia. Malli olisi tuttu Venäjän-suhteista. Olisi varsinkin vahva yhteinen kyberpuolustus ja pelote, mutta myös dialogia ja yhteistyötä.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.