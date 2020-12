Jos palkkahaitarin kertominen tuntuu vaikealta, on syytä pohtia, onko rekrytointi mietitty huolella ja onko työyhteisön palkkaus reilua.

Palkkahaarukka ei ole vielä vakiintunut käytäntö työpaikkailmoituksissa, vaikka tilausta on. ”Kilpailukykyinen palkka” ei tarkoita mitään.

Palkkatoiveen määrittäminen on vaikeaa, ja työpaikkailmoitukset eivät usein anna tarpeeksi tietoa. Moni päätyy ali- tai ylihinnoittelemaan itsensä. Ensimmäinen voi johtaa palkkakuoppaan, toinen rekrytoinnista karsiutumiseen.

Kun palkkataso kerrotaan, työnhakija voi jättää hakematta, jos käsitykset palkasta eivät kohtaa. Näin säästyy sekä hakijoiden että rekrytoijien aikaa.

Palkka-avoimuus lisää oikeudenmukaisuutta. Jos haitarin kertominen tuntuu vaikealta, on syytä pohtia, onko rekrytointi mietitty huolella ja työyhteisön palkkaus reilua. Osaamisessa ja kokemuksessa on tietysti eroja, mutta haarukka jättää tilaa niille.

Osalle meistä on helpompaa vaatia palkkaa, mutta palkan pitäisi perustua osaamiseen – ei siihen, miten kärkäs persoona on. Neuvottelutaidot ovat tärkeitä monessa työssä, ja jokaisen olisi hyvä osata avata arvoaan työnantajalle. Omien oikeuksien puolustaminen ei kuitenkaan ole helppoa kaikille, eikä palkkatason pitäisi riippua vain tästä.

Työnhakijat kaipaavat avoimuutta etenkin yksityiselle sektorille, mutta julkisellakin puolella on parantamisen varaa. Osassa ilmoituksista viitataan työehtosopimukseen ja palkkaluokkaan, mutta aina hakija ei ymmärrä tästä palkkaa. Eikö summan voisi kertoa euroissa?

Duunitorilla olemme kokeilleet palkkahaarukan kertomista rekrytoinneissa, ja hakijoilta on tullut kiittävää palautetta. Seuraavaksi aiomme kehittää työnhakupalveluamme niin, että kannustamme työnantajia kertomaan palkan tai palkkahaarukan ilmoituksessa.

Monessa muussa maassa palkka on tärkeä osa työpaikkailmoitusta. Suomen on aika ottaa tästä mallia. Palkka-avoimuus on työnantajalle mahdollisuus erottua joukosta ja tehdä vaikutus hakijoihin.

Aino Salonen

sisältöpäällikkö, Duunitori oy

