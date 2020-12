Digitaidot, digituki ja yhdenvertainen osallisuus digitaalisessa yhteiskunnassa edellyttävät kaikkien toimijoiden tahtoa digiasioiden kehittämiseen.

Joonas Rentola ja Juha Viitanen kaipasivat (HS Mielipide 16.11.) digituen antamiseen lisää julkisen sektorin panosta ja ehdottivat hybridimallia, jossa digitukea antavat vapaaehtoiset ja kunnan työntekijät toimisivat yhteistyössä. Enter ry:n vastauksesta (HS Mielipide 18.11.) kävi ilmi, että tällainen malli edellyttää kunnalta toimivaa digiverkostoa ja sitoutumista digituen kehittämiseen.

Helsingissä tällaista hybridimallin mukaista yhteistyötä on tehty liki 20 vuoden ajan. Kaupunkilaiset saavat digitukea kirjastoissa, palvelukeskuksissa, asukastaloilla ja nuorisotaloilla yhteensä noin 130 toimipisteessä. Osan digituesta antavat kaupungin työntekijät ja osan Enter ry:n kouluttamat vapaaehtoiset.

Toimipaikoissa tapahtuvan digituen lisäksi Helsingin kaupunki on kehittänyt koronaviruksen vuoksi myös etänä tapahtuvaa digitukea. Yhteistyössä HelsinkiMission kanssa on pyritty edistämään myös kotona annettavaa digitukea. Lisätietoa on osoitteessa digituki.hel.fi.

Helsinki haluaa olla maailman toimivin kaupunki ja pitää kaikki kaupunkilaiset myös digiveneessä mukana. Tämä työ vaatii tukijärjestelmien kehittämistä, toimipisteiden maksuttomia digilaitteita ja avoimia wlan-verkkoja, vertaistukea sekä jatkuvaa yhteistyötä kunnan ja vapaaehtoistyötä tekevien järjestöjen kanssa.

Digituki vaatii julkiselta sektorilta myös pysyviä rakenteita, joita monet kunnat ovat jo saaneet aikaan tai parhaillaan rakentavat. Helsingissä digituen kehittämisestä ja koordinoinnista vastaa kaupunginkanslian alla toimiva Digituen projektiryhmä. Parin viime vuoden aikana on myös syntynyt digituen valtakunnallinen verkosto, jonka kehittämisestä vastaa Digi- ja väestötietovirasto sekä 14 maakunnallista digituen verkostoa.

Digitaidot, digituki ja yhdenvertainen osallisuus digitaalisessa yhteiskunnassa edellyttävät kaikkien tahojen tahtoa digiasioiden kehittämiseen. Kuntien ja valtiovallan vastuulle jää digituen tarvitsemien pysyvien rakenteiden aikaan saaminen.

Ari Tammi

erityissuunnittelija, osallisuus ja neuvonta -yksikkö

Helsingin kaupunginkanslian viestintäosasto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.