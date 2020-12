Yliopistot etsivät ratkaisuja aikamme polttavimpiin ongelmiin.

Ihmiskunta on ajautunut vaikeuksiin omien edesottamustensa vuoksi. Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen, eriarvoistuminen ja ilmastonmuutos uhkaavat elämää niin Suomessa kuin eri puolilla maailmaakin. Selkärankaisten populaatiot ovat vähentyneet lyhyessä ajassa yli kaksi kolmasosaa, merenpinnan nousu uhkaa peittää alleen valtioita ja ekosysteemit ovat vaarassa tuhoutua.

Jos ilmasto lämpenee yli 1,5 astetta, syntyy pulaa vedestä ja ravinnosta. Riski konflikteihin kasvaa.

Suomalaiset yliopistot eivät voi seurata tätä sivusta, vaan niiden täytyy etsiä ratkaisuja aikamme polttavimpiin ongelmiin. Siksi olemme julkaisseet 24. marraskuuta kaikkien yliopistojen yhteiset kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teesit.

Yliopistot haluavat nousta kestävyys- ja vastuullisuusmurroksen suunnannäyttäjiksi. Kunnianhimoisena tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä, sisällyttää kestävä kehitys ja vastuullisuus kaikkeen toimintaan sekä vahvistaa kestävyysnäkökulmia opetuksessa ja tutkimuksessa. Helppoa päämäärien saavuttaminen ei ole, mutta ilmasto ja elonkirjo eivät voi odottaa. On aika osoittaa, että käänne kohti kestävää elämäntapaa on mahdollinen.

Onneksi myös Suomen päättäjillä on vahva ymmärrys ilmastotoimien välttämättömyydestä. Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteita, joilla biodiversiteetin köyhtymistä ja ilmaston lämpenemistä aiotaan jarruttaa. Seuraavaksi katseet tulee kääntää toteutukseen: Miten saamme Suomen hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä? Kuinka onnistumme nousemaan kiertotalouden edelläkävijöiksi? Millä keinoilla pienennämme päästöjä ja pysäytämme monimuotoisuuden heikkenemisen?

Akateeminen yhteisö etsii vastauksia näihin kysymyksiin. Tutkimus ja koulutus ovat avainasemassa, kun tahdomme kurkottaa kohti kestävää tulevaisuutta ja varustaa kansalaiset parhailla tiedoilla ja taidoilla. Yliopistot ponnistelevat myös määrätietoisesti oman hiilijalanjälkensä pienentämiseksi ja myönteisen kädenjäljen jättämiseksi ympäristöön.

Toimimalla aktiivisesti voimme lievittää ahdistusta, jota ilmastonmuutos ja luonnon köyhtyminen aiheuttavat.

Jotta maailma muuttuisi, on oleellista tuoda korkeakoulutus ja tutkittu tieto kaikkien ulottuville. Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja avoimuus täytyy nostaa yhteiskuntaa ohjaaviksi arvoiksi, sillä vain hyvinvoivat yhteisöt pystyvät rakentamaan parempaa tulevaisuutta.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi syrjinnän kitkemistä, koulutuksen saavutettavuuden parantamista ja opiskelun mahdollistamista eri elämäntilanteissa.

Yliopistot ovat valmiita tekemään kestävyys- ja vastuullisuusmurroksesta totta. Siksi kutsumme Suomen hallituksen ja alueelliset päättäjät kanssamme yhteistyöhön. Yhdistetään voimat ja pidetään huolta, että hallitusohjelman ilmasto- ja biodiversiteettitavoitteet toteutuvat. Vain siten voimme varmistaa, että tuleville sukupolville riittää toivoa.

Tartutaan toimeen nyt, ennen kuin on liian myöhäistä.

Tom Böhling

vararehtori, Helsingin yliopisto, kestävyys- ja vastuullisuustyöryhmän puheenjohtaja, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry

Tapio Hautamäki

puheenjohtaja, Suomen ylioppilaskuntien liitto Syl ry

