Tuloerojen ja talouskasvun välinen yhteys on epäselvä

Tutkimukset eivät ole systemaattisesti todenneet tuloerojen olevan positiivisessa tai negatiivisessa yhteydessä talouskasvuun, vaan tulokset yhteyksistäkin ovat ristiriitaisia.

Minna Halme ja Lassi Linnanen kirjoittivat (HS Vieraskynä 27.11.) taloudellisen tasa-arvon ja vähäisten tuloerojen hyödyttävän talouskasvua. Laajan aihetta käsittelevän tutkimuskirjallisuuden perusteella tuloerojen ja talouskasvun välinen yhteys on kuitenkin epäselvä.

Intuitiivisesti ja lukuisten teoreettisten tutkimusten perusteella on selvää, että tuloerot vaikuttavat talouskasvuun useiden eri kanavien kautta. Sen sijaan on epäselvää, mikä näiden yksittäisten kanavien merkitys on eri maissa ja eri ajanjaksoina.

Aihetta käsittelevät empiiriset tutkimukset nojaavat tyypillisesti aineistoihin, joissa useita maita seurataan useiden vuosien ajan. Huolimatta uusimpien tilastollisten menetelmien hyödyntämisestä ei näiden tutkimusten perusteella voida arvioida tuloerojen ja talouskasvun välistä syy-seuraussuhdetta. Tämä huomio pätee myös tutkimuksiin, jotka hyödyntävät vain maiden sisäistä tai maiden välistä vaihtelua.

Sivuutetaan kausaalitulkintaa koskeva ongelma hetkeksi. Tutkimukset eivät ole systemaattisesti todenneet tuloerojen olevan positiivisessa tai negatiivisessa yhteydessä talouskasvuun, vaan tulokset yhteyksistäkin ovat ristiriitaisia.

Sivuutetaan seuraavaksi molemmat edellä mainituista huomioista. Vaikka tutkimusten tulokset olisivat selkeitä ja niitä tulkitsisi kausaalivaikutuksina, on hankalaa sanoa, minkälaisia johtopäätöksiä niistä voisi tehdä yksittäisen maan kannalta.

Tuloerojen ja talouskasvun välistä yhteyttä käsittelevien tutkimusten pohjalta ei siis voi todeta mitään kovin varmaa. Tämä pätee sekä aiheeseen yleensä että etenkin tulosten tulkintaan yksittäisen maan kannalta.

Toni Juuti

vanhempi tutkija, Palkansaajien tutkimuslaitos

Antti Kauhanen

tutkimusjohtaja, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, osa-aikainen professori, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

