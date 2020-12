Tiedossa on ollut jo vuosia turpeen polton ja tuotannon aiheuttamat suuret kasvihuonekaasujen päästöt. Ne ovat paljon suuremmat kuin esimerkiksi kaikista Suomen bensiinikäyttöisistä autoista yhteensä. Kun nyt hallitus on korottamassa turpeen polton verotusta päästöjen vähentämiseksi, turpeen polton määrässä on tapahtunut nopea lasku. Vapo onkin varautunut tähän tilanteeseen kehittämällä muuta turpeen polton korvaavaa liiketoimintaa.

Vapo hankkii myymänsä polttoturpeen nopeasti irtisanottavilla sopimuksilla pieniltä koneyrityksiltä. Turpeen kulutuksen alentumisen tuoma riski onkin siirtynyt pienille toimijoille, joilla on vähäinen kyky arvioida tulevaisuuden muutoksia ja riskejä sekä kantaa tappioita ja sopeutumisen kustannuksia.

Jälkiviisaasti voidaan myös sanoa, että turvetta polttavien kaukolämmön tuottajien olisi kannattanut katsoa Vapon tapaan tulevaisuuteen ja valmistautua odotettavissa olevaan muutokseen investoimalla esimerkiksi maa-, geo- ja hukkalämmön sekä tuulienergian hyödyntämiseen.

Ilkka Savolainen

tutkimusprofessori emeritus, Helsinki

