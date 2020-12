Työn tekemisen paikalla on väliä

Luin huolestuneena kaavailuista supistaa virkamiesten työtiloja (HS 3.12.). Koronaviruspandemian aikana tietotyöläisten ja virkamiesten lisäksi hyvin monet muukin työntekijät ovat joutuneet siirtymään etätöihin kotikonttoreille.

Monista etätyön hyvistä ja leppoistavista piirteistä huolimatta pidän kehitystä huolestuttavana.

Etätyön lisääntyessä yhteisöllisyys ja tehokkuus voivat hävitä. Työyhteisön kohtaamiset työssä ovat voimavara ja perusta, jolla uudet ajatukset syntyvät ja jaettu oppiminen toteutuu. Myös vertaistuki sujuu. Julkisen hallinnon virkamiehiä moititaan jo nyt hajautetusta päätöksenteosta ja siiloutumisesta. Ongelmien ratkaisu toimii huonommin, kun työntekijä pohtii niitä yksin.

Etätyötä on tehty yleisesti työnantajan kustantamilla kannettavilla tietokoneilla. Olemassa olevien digitaalisten sovellusten yleistyminen työnteossa – ilmiö, jota myös digiloikaksikin on kutsuttu – on lisännyt tunteja videoneuvotteluissa.

Tietoliikenteen sujuvuus, digitaalisten ja manuaalisten työkalujen ylläpito, työajan seuranta ja ergonomisten työpisteiden rakentelu ovat kaikki työnantajan toimia, jolla voidaan lisätä työn turvallisuutta, tehokkuutta ja laatua. Nyt useimmissa tapauksissa tämä työhön liittyvä infrastruktuuri jää puuttumaan tai työntekijän omaksi kustannukseksi.

Marjo Mäenpää

johtaja, Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore

