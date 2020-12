Medialla on suuri vastuu sen tiedostamisessa, keitä sen julkaisemissa kuvissa esiintyy tai millaisia kuvia tapahtumaympäristöstä näytetään.

Median tehtävänä on isoissa rikosjutuissa kertoa yleisölle tapahtuneesta ja asian käsittelystä. Kaikessa uutisoinnissa on tärkeää huomioida, että rikoksilla on uhreja, joille asia on mitä suurimmassa määrin henkilökohtainen ja usein elämän traumaattisin kokemus. Sen lisäksi että uhrit saattavat joutua käymään läpi pitkän prosessin asian käsittelemiseksi ja elämänsä jatkamiseksi, he joutuvat jatkuvasti pelkäämään sitä, että heidän henkilöllisyytensä paljastuu.

Suomi on pieni maa, ja uhrit on helppo tunnistaa. Journalistin ohjeiden mukaan arkaluonteisen rikoksen uhrin henkilöllisyys onkin suojattava, ellei sillä ole poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä.

Yksityisyyden osalta on tärkeää arvioida uhrin henkilöllisyyden paljastumista sekä suurelle yleisölle että uhrin laajemmalle tuttava- ja elinpiirille. Henkilöllisyyden paljastuminen tuttaville voi olla uhrille jopa paljon suurempi pelko. Se aiheuttaa suurta häpeää, leimautumisen pelkoa ja pahimmillaan jopa uhkaa uhrin turvallisuudelle.

Valitettavasti näihin asioihin ei kiinnitetä kaikissa tiedotusvälineissä aina riittävästi huomiota. Edes silloin, kun mietitään, millaista kuvitusta vakavista rikostutkinnoista tehtävissä uutisjutuissa julkaistaan.

Toivomme, että media käyttäisi erityistä harkintaa julkaistessaan arkaluonteisiin rikosjuttuihin liittyviä kuvia. Emme usko, että yksikään vastuullinen media julkaisee tietoisesti kuvia, joista uhrin henkilöllisyys voi paljastua. Medialla on kuitenkin suuri vastuu sen tiedostamisessa, keitä sen julkaisemissa kuvissa esiintyy tai millaisia kuvia tapahtumaympäristöstä näytetään.

Uhrien tukipalveluissa nähdään, kuinka yksityisyyttä vaarantavien kuvien julkaiseminen aiheuttaa uhreille suurta pelkoa ja ahdistusta sekä vaikeuttaa vakavista rikoksista kärsineiden uhrien toipumista. Se voi vaikuttaa myös uhrin kykyyn toimia oikeudenkäynnissä.

Median tehtävä on pitää huolta, että se ei omalla toiminnallaan pahenna jo valmiiksi vaikeassa tilanteessa olevien ihmisten asemaa.

Leena-Kaisa Åberg

toiminnanjohtaja

Pia Marttila

koordinoiva erityisasiantuntija

ihmiskaupan uhrien auttamistyö, Rikosuhripäivystys

