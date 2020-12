Valmista toimintatapaa virallisen valtakunnallisen sovelluksen kehittämiseen ja käyttöönottoon ei ollut kenelläkään.

Älypuhelinsovellus Koronavilkun tarkoitus on tehostaa koronaviruksen tartuntaketjujen katkaisua.­

Kun koronaviruspandemia iski, monen maan ohjelmistokehittäjillä oli edessään ongelma, jota kukaan ei ollut aiemmin ratkaissut. Miten rakentaa pikavauhtia turvallinen ja luotettava sovellus, joka jäljittää tartuntoja ja auttaa siten hillitsemään viruksen leviämistä?

Osasta sovelluksia paljastui tietoturva-aukkoja, osaa saatiin odottaa pitkään, ja Saksassa jäljitysmallin kehittäjät ajautuivat jopa riitoihin keskenään. Valmista toimintatapaa virallisen valtakunnallisen sovelluksen kehittämiseen ja käyttöönottoon ei ollut kenelläkään.

Jos yllättävän kriisin sattuessa maksuliikenne takkuilee, kauppoja uhkaa elintarvikepula tai polttoaineen jakelu ei toimi, Suomella on tilanteen varalle suunnitelma. Huoltovarmuuskeskuksen alaiset eri organisaatiot suunnittelevat ja harjoittelevat jatkuvasti yhteiskunnan kriittisten osa-alueiden kriisivalmiutta.

Koronavirussovelluksen kehitys osoitti kuitenkin kouriintuntuvasti, että yhdelle sektorille valmiusryhmät eivät ulotu: ohjelmistokehitykseen.

Huoltovarmuuskeskuksella on digipooli, joka muodostaa tietotekniikka- ja tietoverkkoalan tilannekuvan sekä ohjaa ja seuraa yritysten varautumista. Nykyisellään se ei kuitenkaan kata varsinaista digipalvelujen tuottamista poikkeusoloissa. Toiminnan laajentamista olisi syytä harkita.

Toimivan koodauksen valmiusryhmän olisi hyvä koostua kaikkien huoltovarmuusorganisaation osien tavoin viranomaisista, yrityksistä ja kolmannesta sektorista.

Ryhmällä tulisi olla rutiini kehittää ohjelmistoja myös tilanteissa, joissa ei voi tukeutua kaikkiin normaalisti käytössä oleviin työkaluihin. Mitä teemme, jos emme esimerkiksi voi käyttää joitakin avoimen lähdekoodin kirjastoja tai pilvipalveluita yhtä huolettomasti kuin normaalioloissa? Moderni tietojärjestelmä ei synny ilman riippuvuuksia ulkopuoliseen maailmaan, mutta poikkeustilanteessa voi olla pakko keksiä ainakin osa pyöristä uudelleen.

Kriisitilanteessa koodaamisen lisäksi myös ihmisten johtamiseen, tilannekuvan luomiseen ja viranomaisten kanssa toimimiseen tarvitaan rutiinia ja jatkuvaa harjoitusta. Ohjelmisto pitää pystyä paitsi kehittämään myös ostamaan ja ottamaan käyttöön nopeasti.

Digitalisaatio on mahdollistanut meille paljon, ja sitä tulisi pystyä hyödyntämään myös silloin, kun kriisit koskettavat maatamme. Seuraavaa kriisiä ei voi ennakoida, mutta osa siitä selviämistä voi perustua esimerkiksi tekoälyn mahdollistamiin kyvykkyyksiin. Tekoäly on parhaimmillaan tehtävissä, joista ihminen ei suoriudu: esimerkiksi kun tiedon määrä tai vaadittava käsittelynopeus on liian suuri tai tarvitaan inhimillisistä muuttujista riippumatonta analyysiä.

Kriisiajan ohjelmistokehitys on Suomen digitaalisen huoltovarmuuden puuttuva pala. Varautumalla siihen nyt voimme kasvattaa yhteiskunnan sitkeyttä ja joustavuutta, kun seuraava kriisi iskee.

Leo Heng

päästrategi, suunnittelujohtaja

Reaktor, puolustus ja turvallisuus

