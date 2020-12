Kyse ei ole rahasta vaan tahdosta olla paras. Tähän tarvitaan johtaja, joka osaa kutoa langat yhteen.

Suomen maabrändiä on rakennettu kuin Iisakinkirkkoa jo kymmeniä vuosia. Kulmia on haettu niin puhtaasta luonnosta, puhtaasta ruoasta, koulujärjestelmästä kuin saappaanheitostakin.

Rehellisesti sanottuna kovin moni maailmalla ei tiedä Suomesta juuri mitään. Vaikka kovasti haluaisimme olla osa tunnetumpia Pohjoismaita, maabrändimme viittaa ulkomaalaisen silmissä enemmän Baltiaan päin. Sauna, viina ja pitkät kalsarit.

Koronaviruksen kourissa kamppaileva Tanska on pitkään ollut ruokamatkailijoiden mekka. Huippuravintolat ovat tehneet tanskalaisesta ruoasta raikkaan, trendikkään ja haluttavan. Tanskalaisen ruoan laatumielikuva on noussut kohisten, ja siinä samalla maatalous on puksuttanut aallonharjalla. Vaikka bulkkia tuotetaan paljon, tanskalaisen ruoan maine on kiirinyt maailmalle. Tämä ilmiö yhdistettynä hyvään markkinointiin läpi maan on nivonut yhteen maatalouden, matkailun ja ravintolakulttuurin.

Suomella on nyt mahdollisuus saada syliinsä pitkään haluamansa myönteinen maabrändi, jota ei rahalla saa. Tutkitusti turvallisin, maailman parasta raaka-ainetta tuottava ja myös kokkaava maa. Maatalous, matkailu, ravintolakulttuuri.

Haasteemme on peilissä. Me itse. Poteroissa olevia etujärjestöjä, satoja pieniä hankkeita, joiden tehtävä on johtaa seuraavaan hankkeeseen, yhdistettynä kaupunki vastaan maaseutu -asetteluun. Kun soppaan vielä heitetään kauhallinen ravintolakulttuurin ymmärtämättömyyttä ja motivaatiota nakertavaa viestintää johtajilta, siimasoppa on valmis.

Kyse ei ole rahasta vaan tahdosta olla paras. Tähän tarvitaan johtaja, joka osaa kutoa langat yhteen. Ei vuoroin eri aloja tuomitsevaa perusteetonta kovistelua. Kun tämän ymmärrämme, Suomen tulevaisuus näyttää herkulliselta – niin maakunnissa kuin kaupungeissakin. Mutta kuka ottaa langat käsiinsä?

Henri Alén

kokki, Helsinki

