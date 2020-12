Toivo tuottaa myönteistä energiaa. Se on väkevin mahdollinen voima Suomelle pysytellä vapauden kapealla vyöhykkeellä, kirjoittaa HS:n vastaava päätoimittaja Kaius Niemi.

Auringon ympärillä avaruudessa sijaitsee kapea käytävä, jota tieteilijät kutsuvat elämän­vyöhykkeeksi. Jos tällä alueella sijaitsee tähteä kiertävä planeetta, sillä voi teoreettisesti olla elämää. Lämpötila on silloin sopiva nestemäisen veden esiintymiselle.

Elämä maapallolla on lukemattomien erilaisten muuttujien ja sattumien summa. Olennaista kuitenkin on planeettamme sijaitseminen juuri sellaisella etäisyydellä auringosta, ettei vesi kiehu pois tai maapallo jäädy kokonaan.

Aurinko lämmittää maata keskimäärin teholla 1 370 wattia neliömetriä kohti. Toistaiseksi planeetta on elinkelpoinen.

Tähtien ja niitä kiertävien eksoplaneettojen määrä on niin valtaisa, että emme varmasti ole maailmankaikkeudessa yksin.

Mutta erityisen onnekkaita me olemme päädyttyämme kirkkaan siniselle pallolle.

Jos tarkastelun siirtää avaruudesta maapallon pinnalle ja ottaa mukaan ihmiskunnan määrittelemät valtiorajat, on mahdollista havaita toinen elämänvyöhyke. Se on kansalaisten vapauteen liittyvä ”kapea käytävä”, jossa valtio ja yhteiskunta kykenevät tasapainottamaan toisiaan.

Tämänkin tasapainon löytymiseen vaikuttavat lukemattomat seikat, minkä takia vain harvat pääsevät elämään vapauden kapealle käytävälle kuuluvissa maissa. Sellaisten maiden kansalaiset ovat erityisen onnekkaita.

”Skandinaavinen malli viimeisimmän sadan vuoden aikana on ollut valtava menestys. Sillä mallilla on luotu kattavia liberaaleja demokratioita, joissa elämänlaatu on paljon korkeampi kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa”, arvioi professori James Robinson HS:n haastattelussa lokakuussa.

Hänen ja professori Daron Acemoglun kirja Kapea käytävä (Terra Cognita, alkuperäisteos The Narrow Corridor, 2019) pyrkii kuvaamaan niitä otollisia – useimmiten poikkeuksellisia – olosuhteita, joista syntyy hyvinvoivia, kansalaisten vapauksia kunnioittavia yhteiskuntia.

Suomi lukeutuu Robinsonin mukaan mallinsa puolesta onnistujiin. Suomalainen malli on hänen mukaansa ”funktionaalinen”.

”Kaikki Pohjoismaat ovat erilaisia, mutta jokainen eteni erilaisista lähtökohdistaan vapauden kapeaan käytävään.”

Vapauksista iloitseminen liittyy harvoin arkeen ja vielä vähemmän vaikeisiin elämäntilanteisiin. Koronavirusaikana vapauksia on kavennettu ja perusoikeuksia rajoittavia lakeja on otettu käyttöön.

Juuri siksi itsenäisyyspäivän vieton olennaisimpia perusteita on auttaa ymmärtämään ja kokemaan, miten etuoikeutettuja kaikesta huolimatta olemme.

Iloitseminen ei siis ole katteetonta tai liioiteltua. Itse asiassa se on parasta voiteluainetta vapauksista huolehtimiselle. Jos nimittäin tulevaisuus näyttäytyy yksilölle synkkänä ja dystooppisena, toivo omasta ja läheisten pärjäämisestä hiipuu. Se puolestaan luo olosuhteet turhautumiselle, vihalle ja lopulta sille mahdollisuudelle, että Suomi alkaisi menettää tasapainonsa vapauden ja avoimen demokratian kapealla käytävällä.

Käytävää onkin jatkuvasti juostava eteenpäin, kirjan kirjoittajat muistuttavat.

Itsenäisyyspäivä kuuluu siis kaikille. On tarpeen muistaa Suomea rakentaneita vanhuksia. Erityisesti huolta on pidettävä lapsista ja nuorista. Heidän uskonsa omaan tulevaisuuteensa kannattelee maata jatkossa.

Suomeen liittyvä optimismi on ollut nuorten keskuudessa koetuksella. Arvoja ja asenteita mittaavasta nuorisobarometrista ilmenee, että luottamus kotimaan tulevaisuuteen on heikentynyt jo pitkään. Syiksi arvioidaan muun muassa pitkää taloustaantumaa, arjen polarisaatiokokemuksia sekä kansainvälisiä epävarmuustekijöitä. Koronaviruskriisin vaikutuksista tiedämme vasta myöhemmin. Lasten ja nuorten huolet on syytä ottaa entistä vakavammin poikkeusoloissa.

Toivo tuottaa myönteistä energiaa. Se on väkevin mahdollinen voima Suomelle pysytellä vapauden kapealla vyöhykkeellä. Toivo antaa myös voimaa pitää planeettamme elinkelpoisena.

Kirjoittaja on HS:n vastaava päätoimittaja.