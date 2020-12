Ohjeistusten ristiriitaisuus on luonut taide- ja kulttuurialalle toimintaympäristön, jossa ei ole lainkaan ennakoitavuutta.

Muusikot, näyttelijät ja suuri osa muistakin tapahtuma-alan työntekijöistä saivat 2. joulukuuta synkän viestin: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suositteli, että yli 50 hengen yleisötilaisuuksia ja kokoontumisia ei järjestettäisi edes niillä alueilla, jotka ovat koronavirusepidemian perustasolla. Suosituksen mukaisesti paikalliset aluehallintovirastot antoivat samansuuntaiset määräykset, ja näin katosivat loputkin työt useilta kulttuuri- ja taidealan toimijoilta. Jo lähes yhdeksän kuukautta jatkuneelle vaikealle taloudelliselle tilanteelle ei näy loppua. Tämä isku on monille ylitsepääsemätön.

Ala laati itselleen toimintaperiaatteet jo kesäkuussa, ja niitä on noudatettu kulttuuritilaisuuksissa tunnollisesti erinomaisin tuloksin. Rajusti vajaalle kapasiteetille on soitettu, laulettu ja näytelty koko syksy, jotta yleisön olisi turvallista tulla nauttimaan kulttuurista ja taiteesta – ja jotta tekijöillä olisi edes jonkin verran työtä.

Valtioneuvoston lokakuisen ohjeistuksen mukaan epidemian perustason alueilla suositellaan, että yli 50 hengen yleisötilaisuuksissa ja harrastuksissa huomioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeet hygieniasuosituksista ja turvaväleistä.

Ymmärrämme hyvin tilanteen vakavuuden, emmekä vastusta rajoituksia ja suosituksia. Päinvastoin, olemme tehneet parhaamme niiden eteen. Allekirjoitamme tarpeen rajata tilaisuuksia epidemiatilanteen edetessä kohti leviämisvaihetta.

Tapahtumien rajaaminen alle 50 osallistujaan myös epidemian perustasolla olevilla alueilla tuntuu kuitenkin kohtuuttomalta. Alle 50 henkilön suuruiselle yleisölle esiintyminen on käytännössä tappiollista toimintaa: sillä ei elä, eikä sillä voi työllistää muita. Kohtuuttomat rajoitukset ovat monelle alan toimijalle jo suoranainen kuolinisku.

On kestämätöntä, että valtioneuvoston ohjeistukset ovat ristiriidassa terveysviranomaisten ja aluehallintovirastojen linjausten kanssa. Se on luonut toimintaympäristön, jossa ei ole lainkaan ennakoitavuutta ja jossa tulevaa vuotta on mahdotonta suunnitella. Taide- ja kulttuurialan toimijat tilanne on heittänyt tyhjän päälle.

Haastamme maan hallituksen keskusteluun siitä, miten yli 20 000 alamme työntekijää selviävät vuodesta 2021. Kun on tahtoa, keinot löytyvät varmasti.

Jussi Chydenius

muusikko, säveltäjä

Helsinki

Jaakko Kuusisto

muusikko, säveltäjä, kapellimestari

Oulu

