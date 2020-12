Joustavaan perusopetukseen jopo-luokille hakeudutaan pääsääntöisesti kevätlukukaudella.

Helsingin Sanomien jutussa (2.12.) kerrottiin joustavan perusopetuksen luokkien vähentämisestä. Joustavan perusopetuksen toiminnalla tarkoitetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan järjestettävää opetusta ja oppimisen ja kasvun tukea.

Helsingin kaupungin joustavaan perusopetukseen jopo-luokille hakeudutaan pääsääntöisesti kevätlukukaudella. Opetukseen on kuitenkin jatkuva haku, joten vapaille paikoille otetaan oppilaita muinakin aikoina.

Ajanjaksolla 2017−2020 joustavaan perusopetukseen on vuosittain jäänyt runsaasti vapaita paikkoja. Myös tällä hetkellä jopo-luokilla on vapaita paikkoja.

Joustavaan perusopetukseen hakeudutaan täyttämällä hakulomake, jonka liitteeksi tulee oppilaan jopo-toimintaan soveltuvuutta puoltava lausunto. Hakija ja huoltaja kutsutaan haastatteluun. Haastattelussa keskustellaan muun muassa oppilaan motivoituneisuudesta ja siitä, miten oppilas hyötyisi toiminnallisista työtavoista sekä työelämäpainotteisesta opiskelusta. Hakiessaan oppilas ei voi määritellä jotain tiettyä koulua, vaan sopiva ryhmä arvioidaan osana valintaprosessia. Oppilasvalinnoista päätetään perusopetuspalveluissa. Opetusta järjestetään tarpeen mukaan.

Perusopetuksen tehtävä on tukea oppilaita perusopetuksen oppimäärän suorittamisessa ja toisen asteen koulutukseen siirtymisessä. Pitkällä aikavälillä perusopetuksen tehtävä on tukea oppilasta työelämään sijoittumisessa sekä ehkäistä syrjäytymistä. Joustava perusopetus on tärkeä osa tätä työtä, ja jatkossakin se on Helsingin kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointia tukevaa toimintaa.

Liisa Pohjolainen

toimialajohtaja

Outi Salo

perusopetusjohtaja

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

