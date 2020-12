Helsingillä on kaikki edellytykset uudeksi Piilaaksoksi

Yhteiskunnallisten edellytysten lisäksi Helsinki tarjoaa kilpailukykyiset ja toimivat rakenteet yrityksille.

Yrittämisen byrokraattisuus on mantra, jota me suomalaiset mielellämme toistelemme. Kansainvälisesti tarkasteltuna maineemme yrittäjyydelle ja etenkin kasvuyrityksille hedelmällisenä maaperänä on kuitenkin luultua parempi.

Suomi tunnetaan oikeudenmukaisesta ja turvallisesta yhteiskunnasta, jonka demokraattisuuteen voi luottaa. Luottamusta lisäävät entisestään maailmankuulu koulutusjärjestelmämme, yhteiskuntarauha ja poliittisen ilmapiirimme suhteellinen ennakoitavuus. Meillä on myös takanamme perusturva, jolloin yrityksissään epäonnistuminen ei tarkoita automaattisesti taloudellista perikatoa. Suomessa kasvaneille tämä kaikki on usein itsestään selvää, mutta nopeasti muuttuvassa startup-maailmassa se muodostaa yrityksille vakaan kasvualustan.

Yhteiskunnallisten edellytysten lisäksi Helsinki tarjoaa kilpailukykyiset ja toimivat rakenteet yrityksille. Kansainvälisesti tunnettu startup-tapahtuma Slush ja pääkaupunkiseudun vahva startup-keskittymä mentoreineen ja erilaisine tukiverkostoineen luovat hyvät edellytykset aloittelevalle yritykselle.

Pääomasijoittajat ry:n 10. marraskuuta julkaisemien tilastojen mukaan suomalaiset startupit keräsivät vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla ennätykselliset 244 miljoonaa euroa rahoitusta. Tulevaisuus näyttää siis valoisalta koronaviruksesta huolimatta. Onkin tärkeää, että päättäjät niin kunnallisella kuin valtiollisellakin tasolla sitoutuvat jatkossakin pitämään yrittämisen edellytykset kunnossa. Ollaan reilusti ylpeitä yhteiskuntamme vakaudesta ja järjestelmämme kannustavuudesta. Ne ovat keskeisiä tekijöitä, joiden turvin Suomi voi kilpailla vetovoimaisuudessaan uusien yrittäjien osalta myös kansainvälisesti.

Meillä on kaikki avaimet onnistumiseen. Tarvitsemme vain uskallusta ajatella isosti ja rohkeutta kertoa vahvuuksistamme myös muille.

Aino Kuronen

COO ja Co-Founder, Kide Science

Sandra Lounamaa

CEO ja Co-Founder, Gubbe

Ralf Holmborg

Co-Founder, Pinoa

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.