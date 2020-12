Vieraskynä

Afrikan maat yrittävät ratkoa yksipuolisen tuotannon ja kaupan ongelmia perustamalla maailman suurimman vapaakauppa-alueen.

Koronaviruspandemia on tuonut esille Afrikan maiden heikon kriisikestävyyden. Pandemian lisäksi maat ovat syvässä talouskriisissä. Taustalla on tuotannon ja kaupan yksipuolisuus. Valtiot hakevat ongelmaan ratkaisua yhteismarkkinoista. Afrikkaan on syntymässä maailman suurin, 1,3 miljardin kuluttajan ja 54 valtion vapaakauppa-alue.

Tunnusluvut, joilla Afrikan talouksia seurataan, pohjautuvat viralliseen talouteen. Sen pohja on ohut ja perustuu raaka-ainekauppaan. Kaupasta suurin osa suuntautuu maanosasta ulos. Vain 17 prosenttia on Afrikan maiden keskinäistä kauppaa. Koko Afrikan vientikaupasta 60 prosenttia koostuu öljystä ja kaasusta ja 20 prosenttia mineraaleista. Maatalouden vienti on noin kymmenen prosenttia.

Koronaviruskriisin aikana öljyn hinnanlasku romahdutti Afrikan raaka-ainekaupan. Pääomapako kasvoi tilastohistorian suurimmaksi. Raaka-ainekysynnän palautuminen, öljy- ja kaivostuotannon elpyminen sekä geopoliittinen kilpailu markkinoista auttavat Afrikan talouksia palautumaan kasvu-uralle.

Yhteismarkkinoiden avulla Afrikan valtiot haluavat lisätä teollistumista, tuotannon monipuolistumista ja paikallisia markkinoita. Vapaakauppa on edellytys talouskehitykselle ja elintason nousulle. Sitä varten kaikki Afrikan maat Eritreaa lukuun ottamatta ovat allekirjoittaneet AfCFTA-sopimuksen (African Continental Free Trade Area) koko maanosan kattavasta vapaakauppa-alueesta. Kolmekymmentä maata on ratifioinut sopimuksen. Johtaviin G20-teollisuusmaihin kuuluva Etelä-Afrikka on yksi vetureista. Nigeria, joka on kansantaloudeltaan ja väkimäärältään Afrikan suurin maa, empii ratifiointia.

AfCFTA-sopimuksen tavoitteena on poistaa viidessä vuodessa 90 prosenttia tullitariffeista. Vapaakaupan pitäisi käynnistyä tammikuun alussa.

Jotta tuotanto toimisi ja tavara kulkisi, valtiot investoivat mittavasti infrastruktuuriin. Protektionismiin ei ole varaa. Taloutta täytyy avata ulkomaisille sijoituksille ja tuottojen liikkuvuudelle. Rakenneuudistuksia ja modernisaatiota tarvitaan talouden lisäksi julkishallinnossa.

Uudistukset ovat edellytys sille, että maat voivat selviytyä Afrikan megatrendeistä, kuten väestönkasvusta, ilmastonmuutoksesta ja kaupungistumisesta.

Afrikan maissa yli 80 prosenttia väestöstä työskentelee epävirallisessa taloudessa. Se koostuu perinteisesti maataloudesta ja palveluelinkeinoista mutta työllistää myös koulutettua keskiluokkaa. Samaan aikaan kun valtiot solmivat sopimuksia vapaakaupasta virallisen talouden piirissä, epäviralliset taloudet käyvät epävirallista vapaakauppaa. Kysyntä ja tarjonta eivät muodostukaan ohuessa virallisessa taloudessa.

Digitalisaatio on avannut Afrikkaan paikallisia, alueellisia ja globaaleja markkinoita. Epävirallisessa taloudessa käytetään yhä laajemmin sähköisiä välineitä ja kanavia. Tavara liikkuu sähköisen kaupan kautta. Kiina on Afrikan sähköisen kaupan markkinajohtaja.

Digitaaliset sovellukset leviävät epävirallisessa taloudessa yhtä nopeasti kuin ennen matkapuhelimet. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 4g-kattavuus kasvoi vuosina 2014–2018 yhdeksästä 34 prosenttiin. Pohjois-Afrikassa se on kasvanut yli 60 prosenttiin. 5g-teknologian ja esineiden internetin – jossa internetiä käytetään esimerkiksi laitteiden ohjaamiseen – leviäminen samalla vauhdilla avaa valtavia kaupallisia mahdollisuuksia.

Suomelle ja EU:lle on tärkeää, että Afrikan maiden talous ja kriisinsietokyky vahvistuvat vapaakaupalla. Kaupallisissa odotuksissa on kuitenkin oltava realistinen. Yritysten täytyy panostaa moninkertaisesti riskien hallintaan verrattuna liiketoimintaan vakiintuneissa markkinatalouksissa.

Parhaina vuosina Suomesta vietiin matkapuhelimia ja mobiiliverkkoja Afrikkaan miljardien eurojen arvosta. Maanosan yhteismarkkinoiden kehitys on vastaava trendi, jota yritysten on syytä eri sektoreilla seurata.

Martti Eirola ja Antti Loikas

Eirola on Afrikka-politiikan johtava asiantuntija ja Loikas kaupallinen neuvos ulkoministeriössä.

