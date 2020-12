Eläinten tehotuotanto on aarreaitta muuntuville viruksille.

Pari vuotta sitten lähdin kollegan houkuttelemana kuuntelemaan keskustelu­tilaisuutta loisista.

Erään virustutkijan sanat jäivät erityisesti mieleen: Eläinten tehotuotanto on aarreaitta muuntuville viruksille, koska tuotantoeläimet elävät isoissa yksiköissä lähellä toisiaan.

Muistan sanat hyvin, sillä kirjoitin ne ylös puhelimen muistiinpanoihin, jonne kerään juttuaiheita. Tuohon kansioon aihe myös unohtui.

Se palasi mieleen tänä syksynä. Vaikka koronaviruspandemian alkuperä ei ole tuotantoeläimissä, sekin on seurausta eläimen ja ihmisen läheisestä yhteiselosta.

Me toimittajat olemme tehneet tuhansia juttuja siitä, mitä pandemia on merkinnyt ihmisille. Mutta kannattaisiko katse kääntää myös eläinten hyvinvointiin?

Soitan tutkijalle, jota kaksi vuotta sitten olin kuuntelemassa. Hän on Tarja Sironen, ja keskustelutilaisuuden jälkeen on tapahtunut paljon. Sironen on löytänyt Keniasta ebolaviruksen, ja hänet on nimitetty uhkaavien infektiotautien apulaisprofessoriksi Helsingin yliopistoon. Parhaillaan Sironen on karanteenissa, sillä perheessä on koronavirustartunta.

Sirosen mukaan nyt on ihmiskunnalle erinomainen hetki ottaa vakavasti eläinten hyvinvointi. Pitkään olemme raivanneet villieläinten elintilaa käyttöömme ja massatuottaneet eläimiä ravinnoksi. Ihmisten ja eläinten hyvinvointi on nähty erillisinä.

”Myös seuraava iso taudinaiheuttaja on todennäköisesti lähtöisin eläimestä. Usein leviämisen välivaihe on tuotantoeläimissä. Tilakoot ovat isoja ja tiloilla on vain yhtä lajia, jolloin taudinaiheuttajan on helppo siirtyä eläimestä toiseen, muuntua ja muuttua tehokkaammaksi.”

Sirosella on mielessään kolme asiaa, joiden tulisi muuttua.

Ensinnäkin lihansyöntiä pitäisi vähentää niin, ettei enää olisi tarvetta eläintuotannolle isoissa yksiköissä. Tämä vähentäisi pandemioiden todennäköisyyttä.

Toiseksi ruoantuotannosta pitäisi tehdä bioturvallista muillakin tavoilla kuin lihan tehotuotantoa vähentämällä. Suomella on Sirosen mielestä paljon tämän alan osaamista, jota kannattaisi viedä maailmalle.

Ja kolmanneksi ihmisten pitäisi luopua villieläintoreista ja muuttaa maankäyttöä niin, että villille luonnolle jää sen tarvitsema tila.

Ehdotukset ovat elämäntapaamme mullistavia. Uskooko Sironen niiden toteutumiseen itse?

”Pakko uskoa. Muutenhan me olisimme aika hölmöjä.”

Kirjoittaja on HS:n hyvinvointitoimituksen toimittaja.