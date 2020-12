Erityisesti peuroja on alueellamme saaristossa liikaa. Voimakkaasti aluskasvillisuutta muokkaava eläin on riski esimerkiksi uhanalaisille kasvilajeille ja ylipäätään metsän monimuotoisuudelle.

Sari Pietilä (HS Mielipide 2.12.) paheksui metsästykseen liittyvää tappamista. Tappaminen on välttämätöntä kaiken lihan ja kalan syömisessä, ja se tulisi aina tehdä niin nopeasti ja tuskattomasti kuin mahdollista.

Suomessa on yhteiskunnan näkökulmasta tarpeen metsästää useita lajeja. Pahimmillaan hirvionnettomuuksissa kuoli jopa seitsemän ihmistä vuodessa. Nyt kuolemien määrä on saatu laskemaan noin kolmeen, mutta tämäkin luku on vielä suuri. Hirvikannan kokoa voidaan säädellä metsästyksellä. Tällöin joudutaan vertaamaan metsästyskokemusta ja hirven kokonaissaalista kuoleman­tapauksiin ja muihin vahinkoihin.

Petojen kohdalla ihmisen kuolemaan johtaneita tapauksia ei ole juurikaan ollut. Petokantojen säätely on tarpeen, joskin tarvittavan tai sallittavan kannan koon määrittäminen on vaikeaa, ja se on nähdäkseni lähinnä arvokysymys. Arvojen näkökulmasta moni ihminen ei esimerkiksi hyväksy ilveksen metsästystä, koska se on niin erityinen eläin Suomen luonnossa.

Metsästys on Suomessa hoidettu mielestäni hyvin. Esimerkiksi kalastukseen verrattuna riistakantojen säätely perustuu voimakkaasti tieteeseen, ja metsästäjät itse keräävät riistakolmioiden avulla tietoa, jonka pohjalta säätelypäätökset voidaan tehdä ja joihin on näin helppo sitoutua. Kalastuksessa tällaisesta ei voi haaveillakaan.

Metsästäjien asenne näyttää olevan kestävään käyttöön pyrkivää. Emojen suojelun tarve pienilläkin metsästysalueilla saattaa tulla siitä, että riistaeläimillä voi nähdä emon ja jälkeläisten liikkuvan yhdessä, eli suhde on selvä. Kaloilla tätä suhdetta ei näe, ja yksittäisen emokalan suuri mätimäärä erehdyttää helposti ajattelemaan, että pienikin emokanta riittää.

Olen itse tuore metsästäjä. Viimeinen kimmoke metsästyksen aloittamiseen oli se, kun metsäkauriit söivät kolmannen kerran mansikantaimemme. Erityisesti peuroja on alueellamme saaristossa liikaa, ja olen vakuuttunut siitä, että voimakkaasti aluskasvillisuutta muokkaava eläin on riski esimerkiksi uhanalaisille kasvilajeille ja ylipäätään metsän monimuotoisuudelle.

Peurat levittävät punkkeja ja aiheuttavat paljon liikenne­onnettomuuksia. Ase on nyt ainoa vaihtoehto.

Sakari Kuikka

kalastusbiologian professori

kalastaja, metsästäjä, Helsinki

