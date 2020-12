Kun liikkumistarpeita on paljon ja aikaa rajallisesti, auto on välttämätön apu.

Espoolaisten perheiden tukeutuminen ainoastaan joukkoliikenteen käyttöön on toteutumaton unelma. Etelä-Espoon metrovyöhykettä ja rantaradan asemanseutuja lukuun ottamatta aktiivisia espoolaisia palvelevan joukkoliikenteen toteuttaminen ei ole järkevää taloudellisesti, päästövähennys­tavoitteiden eikä liikkumistarpeidenkaan kannalta.

Joukkoliikenne toimii pääsääntöisesti hyvin Helsinkiin ja sieltä pois. Lisäksi pitää kuitenkin käydä kaupassa, kirjastossa ja harrastuksissa. Lapset pitää saattaa päiväkotiin, välillä viedä kouluunkin sekä iltaisin harrastusten pariin varusteineen. Kun liikkumistarpeita on paljon ja aikaa rajallisesti, auto on välttämätön apu. Tehokkaat liikennejärjestelyt ja riittävät pysäköintimahdollisuudet lisäävät tehollista työ- ja vapaa-aikaa sekä liikenteen verotuottoja. Ne myös tukevat perheiden yhdessäoloa ja elämänlaatua. Nukkumaankin pääsemme aikaisemmin, kun harrastuksista on pikemmin kotona.

Espoossa auto on useimmille välttämätön. Koronavirusaikana turvallisuuskäsityskin on tässä suhteessa muuttunut, kun joukkoliikenteen käyttäminen ei ole tartuntariskin vuoksi yhtä houkuttelevaa kuin aikaisemmin. Kumipyöräliikenteestä kerätään myös vuosittain miljardien eurojen verotulot liikenteen ylläpidon ja investointien lisäksi muihin yhteiskunnan tärkeisiin toimintoihin.

Sujuvampi tieliikenne luo kasvulle edellytyksiä ja parantaa turvallisuutta, kaikilla liikkumismuodoilla. Espoo hyötyy elinkeinopoliittisesti erittäin paljon tarjoamalla sujuvaa tietullitonta liikennettä, maksuttomia pysäköintipaikkoja asukkaiden tarpeeseen sekä varmistamalla asiakaspaikat yrityksille.

Janne Tähtikunnas

diplomi-insinööri, sähköautoilija

Espoo

