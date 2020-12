Yhdysvalloissa tämän syksyn vaaleissa käytetyt äänestyskeinot voivat olla käänteentekeviä.

Yhdysvaltojen presidentin­vaalit olivat demokratian voitto sikäli, että amerikkalaiset äänestivät poikkeuksellisen vilkkaasti: noin 67 prosenttia ääni­oikeutetuista käytti äänensä.

Luku on vielä vahvistamaton, mutta osuuden arvioidaan olevan korkein sitten vuoden 1900. Äänestys­prosentti on lähellä suomalaisten äänestys­aktiivisuutta viime presidentin­vaaleissa.

Äänestys­aktiivisuus on Yhdysvalloissa pysynyt kymmenen viime vuoden aikana alle 60 prosentissa. Maa onkin ollut pitkään länsimaiden peränpitäjiä äänestysvilkkaudessa.

Vaaliasiantuntijat ovat esittäneet useita syitä poikkeuksellisen vilkkaaseen äänestämiseen. Yksi niistä on suuria tunteita herättävä presidentti Donald Trump. Amerikkalaiset aktivoituivat äänestämään häntä vastaan ja hänen puolestaan. Mutta Trump ei ole ainoa syy.

Käydyissä vaaleissa äänestäjillä oli monessa osavaltiossa monipuolisemmat mahdollisuudet äänestää kuin aiemmin, sillä koronaviruspande­mian takia viranomaiset laajensivat kansalaisten äänestysmahdollisuuksia. Postiäänestäminen yleistyi. Se oli ollut käytössä aiemmissakin vaaleissa, mutta nyt siitä tiedotettiin tehokkaammin. Äänestysaktiivisuus oli korkeinta niissä osavaltioissa, joissa postiäänestys oli ensisijainen äänestyskeino, kuten Havaijilla.

Osavaltiot ja piirikunnat kokeilivat myös aivan uusia keinoja. Texasissa pystyi äänestämään drive through -äänestyspaikoilla autossa istuen. Texasissa kokeiltiin myös vuorokauden ympäri avoinna olevia äänestyspaikkoja. Näin helpotettiin vuorotöissä käyvien äänestämistä.

Useassa osavaltiossa äänestysaika oli myös pidempi tänä syksynä. Nyt yhden vaalipäivän sijaan puhuttiin ”äänestyskaudesta”, jonka aikana saattoi äänestää.

Republikaanit ovat Trump etujoukoissaan järjestelmällisesti vastustaneet äänestysmahdollisuuksien laajentamista. Laajennuksen uskotaan houkuttelevan uurnille äänestäjiä – kuten vähemmistöjen edustajia –, jotka eivät ehkä muutoin äänestäisi lainkaan. Nämä äänet satavat tutkimusten mukaan todennäköisemmin demokraattipuolueen laariin kuin menevät republikaaneille. Lisäksi republikaanien äänestäjät, kuten konservatiivipuolueiden kannattajat yleensäkin maasta riippumatta, ovat puolue­uskollisia ja niin sanottuja varmoja äänestäjiä tarjolla olevista äänestyskeinoista riippumatta.

Näissä vaaleissa näyttää asiantuntijoiden mukaan käyneen kuitenkin toisin: monipuolistuneet äänestyskeinot eivät toimineetkaan selvästi yhden puolueen hyväksi. Uudistusten vastustajat, Trump mukaan lukien, väittävät silti laajentuneiden äänestyskeinojen johtaneen vaalivilppiin, jota he eivät ole pystyneet todentamaan.

Äänestämisen helpottaminen on tervetullutta maassa, jossa äänestäminen on Suomeen verrattuna monimutkaista. Yhdysvalloissa äänestyskäytännöt vaihtelevat osavaltioittain ja piirikunnittain. Äänestäjän on oltava valveutunut, jotta selviää vaalilabyrintista ja saa äänensä annettua.

Kansalaisen on rekisteröidyttävä äänestäjäksi ennen kuin hän voi äänestää. Jos haluaa äänestää postitse, on äänestyslipuke monessa osavaltiossa tilattava ennakkoon. Yhä useampi osavaltio lähetti nyt äänestyslipukkeet automaattisesti kaikille rekisteröityneille äänestäjille, eikä lipukkeita tarvinnut tilata erikseen.

Äänestäminen on demokratian tärkeimpiä toimintoja, ja sen tulisi olla mahdollisimman helppoa. Näissä vaaleissa käytetyt äänestyskeinot voivat olla käänteentekeviä Yhdysvalloissa. Jos yksinkertaistetut äänestystavat ja laajennetut äänestysmahdollisuudet yleistyvät, yhä useampi kansalainen voi innostua äänestämään seuraavissakin vaaleissa.

Vaikka äänestysvilkkaus oli näissä vaaleissa ennätysmäistä, noin kolmannes äänestäjistä jätti silti äänestämättä. Äänestyskäytäntöjä tulee yksinkertaistaa entisestään. Luotettava ja selkeä verkkoäänestäminen olisi luonteva seuraava askel, niin Yhdysvalloissa kuin Suomessakin. Näin äänestyskeinot monipuolistuisivat eikä äänestäjän tarvitsisi kiikuttaa ääntään kotoaan mihinkään.

Kirjoittaja on apulaisprofessori University of Illinois'ssa Chicagossa Yhdysvalloissa.