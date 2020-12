Muut lehdet

Sähköautojen määrän kasvuun on varauduttava

Turun Sanomat toteaa, että sähkö­autojen määrä on nopeassa kasvussa.

”Joka kuudes tänä vuonna rekisteröity auto on ladattava hybridi tai täyssähköauto. Autoalan ennusteen mukaan sähköautojen osuus uusista autoista kasvaa ensi vuonna jo lähes neljännekseen. Vielä viime vuonna osuus oli seitsemän prosenttia.”

”Hallituksen tavoitteena on saada Suomeen 250 000 sähköautoa kymmenessä vuodessa, mikä tarkoittaisi nykymäärän kuusinkertaistamista.”

”Sähköautojen määrän nopea kasvu vaatii lataamisen helpottamista. Julkisia pikalatauspisteitä tarvitaan enemmän, arvioiden mukaan niitä on noin kymmenesosa bensa-asemien määrästä. Kritiikkiä on herättänyt se, että pikalatauspisteissä on monenlaisia ja hankalasti käytettäviä maksujärjestelmiä. Myös hinnoittelussa nähdään kehittämistarpeita.”

”Maaliskuussa voimaan tulevan lain mukaan latauspistevalmius on tehtävä uusiin asuinrakennuksiin, joissa on vähintään viisi pysäköintipaikkaa. Myös vanhoissa taloyhtiöissä tullaan keskustelemaan vilkkaasti latauspisteiden tarpeesta ja maksajasta.”

Maaseudun Tulevaisuus valittelee, että turpeen nopea alas­ajo tulee Suomessa todella kalliiksi.

”Lämpölaitokset joutuvat uusimaan kattiloitaan ennenaikaisesti. Sen seurauksena lämmön ja mahdollisesti myös sähkön hinta nousee. Työllisyydenkin kannalta tilanne on huono.”

”Turpeen alasajon kiirehtimistä perustellaan ilmastopolitiikalla. Hyödyt ovat kuitenkin kyseenalaisia. Tek­nologia ei ole vielä kehittynyt niin paljon, että turve voitaisiin korvata muulla kuin puulla. Vaihtoehdoksi tarjotut lämmitysmuodot muuttuvat erityisesti kovilla pakkasilla suoraksi säh­kölämmitykseksi ja nostavat huippukulutusta ja kustannuksia.”

”Vaikka hallituksesta on todettu, ettei se ole päättänyt lopettaa turvetuotantoa, käytännössä näin tapahtuu. Politiikassakin kiireellä tulee usein sutta ja sekundaa, ja syntyy enemmän vahinkoa kuin hyötyä.”

Kauppalehti käsittelee Fortumin ja sen jättimäisen saksalaisen tytär­yhtiön Uniperin toimia ja strategiaa.

”Se on toki selvää, että Fortum-Uniper sulkee hiilivoimaloita kasvavalla vauhdilla Euroopassa. – – Kivi- ja ruskohiili korvataan kaasulla, jota niin Saksa kuin lähes koko keskinen Eurooppa tarvitsee koko ajan enemmän lämmitykseen ja tuuli- ja aurinkosähkön säätövoimaksi.”

”Ympäristöjärjestöt kritisoivat For­tumia siitä, että strategiasta puuttuu fossiilisista luopuminen riittävässä aikataulussa. – – Se osoittaa enemmän tietämättömyyttä Saksan todellisesta energiatilanteesta.”