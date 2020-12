Olemme kansoja, jotka ovat vapautuneet köyhyydestä sivistyksen, innovaatiokyvyn ja sinnikkyyden ansiosta. Meillä on erilainen historia mutta samankaltainen suomalais-ugrilainen perintö ja yhteiset demokraattiset arvot.

Haluan onnitella veljeskansaamme hiljattain vietetyn itsenäisyyspäivän johdosta ja muistuttaa Suomen osuudesta Viron nopeassa kehityksessä maamme uudelleen itsenäistymisen jälkeen.

Miehitysajan loputtua noin 30 vuotta sitten Viron on pitänyt jälleenrakentaa suuri osa maasta, sen taloudesta ja yhteiskunnasta. Tätä varten olemme tarvinneet kumppaneita, jotka ovat tukeneet meitä monimutkaisina aikoina. Juuri Suomen pohjoismaiset arvot ovat olleet meille esimerkkinä tavoitteessamme yhä enemmän huomioida yhteiskunnan jäsenten yhdenvertaisen hyvinvoinnin lisääminen ja niiden auttaminen, jotka valitettavasti eivät ole päässeet osallisiksi tästä menestyksestä.

Kuten ennen satavuotisjuhlan viettoa yhdessä totesimme, Suomi ja Viro ovat menestystarinoita. Olemme kansoja, jotka ovat vapautuneet köyhyydestä sivistyksen, innovaatiokyvyn ja sinnikkyyden ansiosta. Meillä on erilainen historia mutta samankaltainen suomalais-ugrilainen perintö ja yhteiset demokraattiset arvot.

Liittyminen Euroopan unioniin, euroalueeseen ja Natoon olivat Viron tasavallan tavoitteina jo itsenäisyyden palauttamisen jälkeen. Mutta YK:n turvallisuusneuvoston jäsenyys vuosina 2020–2021 tuntui 30 vuotta sitten mahdottomalta. Tänään pidämme sitä erittäin suurena diplomaattisena saavutuksena. Viro ei ole jäänyt tähänastisten saavutustensa jälkeen laakereille lepäämään eikä jää jatkossakaan. Työskentelemme sen eteen, että hyvinvointi tavoittaisi kaikki Viron asukkaat.

Neuvostomiehitys ryösti meiltä vuosikymmeniä, ja niiden korvaaminen on ollut vaikea ja ajoittain tuskallinenkin prosessi. Meidän täytyi integroitua muuhun maailmaan hurjalla vauhdilla, ja nyt, 30 vuotta myöhemmin, kannamme ylpeydellä ja kunnialla vastuuta kansainvälisissä järjestöissä. Viro on luotettava ja solidaarinen kumppani liittolaisillemme. Haluamme hyödyntää YK:n turvallisuusneuvostosta saamiamme kokemuksia hakiessamme Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) puheenjohtajan tehtävään. Nimitämme oman ehdokkaamme myös Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) pääsihteeriksi.

Olemme aina olleet osa länttä – olimme myös silloin, kun meidät miehitettiin puolen vuosisadan ajaksi. Länsimaisten arvojen suojaaminen on tuonut meille menestystä. Äskettäin iloitsimme viidennestä yksisarvisestamme eli startup-yrityksestä, jonka arvo on noussut yli miljardiin dollariin. Viro on startup-talouden kontekstissa todellinen suurvalta pienellä väkiluvullaan.

Viro ja Suomi olivat ensimmäiset Euroopan maat, jotka alkoivat vaihtaa keskenään tietoja sähköisen reseptin kautta, ja tänä vuonna aloitettiin myös yritys- ja väestörekisterien tietojenvaihto – ne ovat vain muutamia kappaleita digivaltioidemme kehityshistoriasta. Pidämme peukkuja sen puolesta, että Maailman terveysjärjestö (WHO) olisi piakkoin valmis soveltamaan Viron X-tien (X-Road) ratkaisua. Tässä prosessissa ovat mukana myös suomalaiset ohjelmistoyritykset.

Innovaatio- ja digitaalitalous tukeutuvat koulutukseen ja tieteeseen: Viron koululaiset ovat maailman suurimman koulutustutkimuksen Pisan testeissä maailman kärkijoukossa sekä lukemisessa, matematiikassa että luonnontieteissä. Listan kärjessä erottuvat älykkyydellään myös veljeskansamme lapset. Olemme Virossa jo vuosien ajan ihailleet Suomen maailman huipputasoa olevaa koulujärjestelmää, hyvän koulutuksen järjestämistä kaikille lapsille ja sitä kautta sosiaalisen liikkuvuuden varmistamista.

Virolaisten ponnistelujen ansiosta voin nyt luetella näitä saavutuksia. Mutta mitään ei olisi ollut mahdollista saavuttaa yksin. Olemme tarvinneet kumppaneita ja esikuvia. Virolaiset ymmärtävät, että meillä on turvallisuuden takaamiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi vain yksi suunta – yhteinen tie lännen kanssa.

Mutta maailma muuttuu jatkuvasti, ja myös lännen on pysyttävä muutoksissa mukana. Talous muuttuu päivä päivältä digitaalisemmaksi, ja valtioiden on keksittävä uusia talousmalleja. Avoin ja joustava talous saattaa joutua kärsimään odottamattomien tekijöiden vuoksi. Esimerkiksi vuonna 2020 meidän oli elvytettävä ja virkistettävä maamme taloutta maailmanlaajuisen koronaviruspandemian vuoksi. Energiatalous ja kansainvälinen turvallisuus ovat edelleen jatkuvasti kehittyviä ja muuttuvia alueita.

Meidän täytyy myös toimia yhteistyössä entistä nopeammin pienentääksemme ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Viro tukee EU:n ilmastotavoitteen nostamista 55 prosenttiin vuoden 1990 tasosta. Olemme jo nyt itsekin asettaneet vuodeksi 2030 kunnianhimoisemman tavoitteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 70 prosenttia. Kaikkiin näihin haasteisiin on tartuttava niin yhdessä kuin myös kukin valtio itsenäisesti.

Virolla on ollut onnea, koska meitä on tukenut Suomen kaltainen naapuri ja ystävä. Olemme 30 vuodessa oppineet Suomelta paljon. Juuri suomalaiset auttoivat avaamaan meille uudelleen itsenäistymisen jälkeen ovet maailmaan, ja olemme toimineet myös Euroopan unionissa tasavertaisina kumppaneina. Vietimme tänä vuonna 8. kesäkuuta Suomen ja Viron diplomaattisten suhteiden satavuotisjuhlaa, mutta niin sanottua Suomen ja Viron siltaa on rakennettu kansandiplomatian kautta jo vuosisatojen ajan. Covid-19-kriisi on osoittanut, kuinka kietoutuneita yhteiskuntamme ovat ja kuinka tiivistä yhteistyömme on.

Olen kiitollinen siitä, että olette naapureina tukeneet ja auttaneet meitä eteenpäin. Onnittelen 103-vuotiasta itsenäistä Suomea ja toivon myötätuulta maidemme välisten lämpimien suhteiden seuraaville sadalle vuodelle.

Jüri Ratas

Viron pääministeri

