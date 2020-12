Helsingin visio on olla ”maailman toimivin kaupunki”. Kuntapoliitikkojen päätös kotihoidontuen kuntalisän poistamisesta kaventaa helsinkiläisten vanhempien mahdollisuuksia rakentaa toimivaa perhearkea ja suunnitella joustava työelämään palaaminen vanhempainvapaan jälkeen. Päätöstä on vaikea perustella säästöillä, sillä Helsingin talous on covid-19-tilanteesta huolimatta ylijäämäinen.

Päätös onkin lähinnä poliittinen ja tehty ilman lapsivaikutusten arviointia. Yksivuotiaita lapsia ei tule tällä tavoin asettaa puoluepoliittisten eikä etenkään huolimattomasti tehtyjen päätösten kohteeksi.

Helsinkiläisten ei tule hyväksyä Helsinki-lisän poistoa, eikä pienen lapsen kotihoitoa ja varhaiskasvatusta tule asettaa vastakkain. Varhaiskasvatusta tulee kehittää muilla keinoin.

Emmi Haarlaa

kätilö, kotiäiti, Helsinki

Pilvi Lindberg

kasvatustieteen maisteri, kotiäiti, Helsinki

