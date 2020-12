Kotitalouksilla on vähän pääomia

Lauri Finér väitti, että Suomessa olisi merkittäviä verohuojennuksia pääomatuloille (HS Mielipide 4.12.). Tosiasia kuitenkin on, että kansainvälisessä vertailussa Suomen pääomatuloverotus on ennätysmäisen ankaraa. Luovutusvoittojen verotus on toiseksi ankarinta, korkotulojen verotus kolmanneksi ankarinta ja pörssiosinkojen verotus kuudenneksi ankarinta EU:ssa.

Finér totesi myös, aivan oikein, että suhteutettaessa pääomaverotuottoja bruttokansantuotteeseen Suomi jää EU:n vertailussa alle keskiarvon. Tämä johtuu kuitenkin yksinkertaisesti siitä, että meillä kotitalouksilla on niin vähän pääomia ja pääomatuloja. Kotitalouksien sijoitusvarallisuudella mitattuna Suomi kuuluu EU:n vähävaraisimpien maiden joukkoon. Juuri tätä ongelmaa Evan julkaisussa esittämäni ”verotuksen kolmiloikka” pyrkisi korjaamaan: parannetaan kannustimia sijoittamiseen ja säästämiseen, ja siten saadaan myös valtiolle nykyistä enemmän pääomatuloista kannettavia veroja.

Janne Juusela

oikeustieteen tohtori, asianajaja, Helsinki

