Tukea tulisi olla saatavilla jo silloin, kun oma seksuaalinen kiinnostus lapsiin alkaa huolestuttaa – ei vasta rikoksen tapahduttua.

Helsingin Sanomat uutisoi (2.12.) Sexpo-säätiön ja Kriminaalihuollon tukisäätiön SeriE-hankkeesta, jossa on kehitetty tukimuotoja ja hoitopolkuja henkilöille, joilla on riski syyllistyä lapseen kohdistuvaan seksuaalirikokseen. Hanke on toiminut sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen rahoituksella vuosina 2018–2020, ja se on saanut oikeusministeriön valtionavustuksen vuosille 2021–2022. Jatkosta ei ole varmuutta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut marraskuun alussa työryhmän valmistelemaan ja seuraamaan Sanna Marinin (sd) hallitusohjelmaan kirjatun Lanzaroten sopimuksen täytäntöönpanoa. Lanzaroten sopimus on Euroopan neuvoston yleissopimus lasten suojelemiseksi seksuaalista riistoa ja hyväksikäyttöä vastaan. Sopimus edellyttää, että henkilöillä, jotka pelkäävät voivansa syyllistyä lapseen kohdistuvaan seksuaalirikokseen, on oltava asianmukainen mahdollisuus päästä tehokkaisiin ennaltaehkäiseviin interventio-ohjelmiin tai toimenpiteisiin, jotka on suunniteltu rikoksentekoriskin arvioimiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

Tukea tulisi siis olla saatavilla jo silloin, kun oma seksuaalinen kiinnostus lapsiin alkaa huolestuttaa – ei vasta rikoksen tapahduttua. Suomi on ratifioinut sopimuksen vuonna 2011, mutta toistaiseksi pedofiileille ei ole luotu hoitosuositusta. Kyseisen asiakasryhmän ennaltaehkäisevä tuki on jäänyt kolmannen sektorin vastuulle.

SeriE-hanke on tuottanut yhdessä muiden asiakasryhmään erikoistuneiden ammattilaisten kanssa ennaltaehkäisevän hoidon polun henkilöille, jotka ovat riskissä syyllistyä lapseen kohdistuvaan seksuaalirikokseen. Hoitopolku julkaistaan tammikuussa 2021 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportissa.

Lapsiin kohdistuvaa seksuaalista kiinnostusta kokevien henkilöiden ennaltaehkäisevän tuen vakiinnuttaminen tulee huomioida osana Lanzaroten sopimuksen toimeenpanoa. Hoitoa tulee olla saatavilla valtakunnallisesti, ja yhdenvertaisuusperiaatteen nimissä sen tulee sijoittua julkiselle sektorille, jossa sosiaali- ja terveyspalvelujen saavutettavuus on osa kuntalaisten oikeusturvaa. Lisäksi ammattilaisille tulee järjestää lisäkoulutusta asiakasryhmän kohtaamiseen.

Kyseessä on viime kädessä lastensuojelullinen teko, jonka tarkoituksena on estää ensimmäisenkin rikoksen tapahtuminen.

Nita Taivaloja

sosiaalipsykologi, seksuaaliterapeutti, Kriminaalihuollon tukisäätiö

Nina Nurminen

psykologi, yliopettaja, Rikosseuraamusalan koulutuskeskus

