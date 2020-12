Opettajat voisivat pyytää jokaista oppilasta osallistumaan tuntiin avaamalla kameran, ja jokaista oppilasta voi kutsua nimellä.

Olen koronavirustilanteen vuoksi siirtynyt etätyöhön kotiin. Minulla on kaksi lukioikäistä nuorta, jotka niin ikään ovat kotona etäopetuksessa. Aamuisin istun työpöytäni ääreen ja avaan yhteyden ulkomaailmaan.

Samaan aikaan nuoreni heräävät tunneilleen, avaavat silmänsä ja lähes samanaikaisesti tietokoneyhteytensä etätunnille: päivä on alkanut. Kotonamme on hiljaista. Lähes ainoa ääni ennen iltaa on sormien naputus näppäimistöllä, jos ei lasketa mukaan niitä lukemattomia tapaamisia, keskusteluja ja kokouksia videoneuvotteluohjelmilla – täällä työhuoneessani.

Nuoret sen sijaan ovat aivan hiljaa. He kertovat olevansa mukana historian, terveystiedon, äidinkielen tai millä tahansa tunnilla. He kuuntelevat kuulokkeet korvillaan ja tekevät tehtäviään. He kuuntelevat, lukevat, kirjoittavat, piirtelevät, syövät ja varmasti edistyvätkin.

Mutta he eivät osallistu. He eivät päivän aikana sano sanaakaan. He eivät näy opettajalle – en tiedä, näkyykö opettaja heille. Miksi etäopetus on lamaannuttanut yhteisöllisyyden? Miksi osallistuminen on tullut mahdottomaksi?

Opettajat voisivat hyvin yksinkertaisesti pyytää jokaista oppilasta osallistumaan tuntiin avaamalla kameran. Jokaista oppilasta voi kutsua nimellä. Jokaista voi pyytää sanomaan muutaman sanan. Viittaaminen ei ole mahdotonta, ryhmätyöt ovat erittäin mahdollisia, ja yhteinen tekeminen on suotavaa.

Etäopiskeluun liittyy paljon vakavia mielenterveydellisiä vaaroja. Ulkopuolisuus, eristäytyminen, syrjäytyminen ja syrjäyttäminen ovat monia lähempänä kuin uskommekaan.

Oppilaat ovat tottuneet olemaan koulussa ja esiintymään turvallisessa ympäristössä omilla kasvoillaan. Etäyhteydellä toimiminen ei ole sen kummallisempaa. Tähänkin tottuu ja tässäkin on paljon hyvää.

Kehitetään etäopetuksen keinoja ja pidetään kiinni yhteisöllisyydestä.

Kahden lukiolaisen äiti

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.