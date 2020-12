Nuoret maksavat muiden turvallisuudesta omalla tulevaisuudellaan.

Pääkirjoituksessa (HS 5.12.) tuotiin painokkaasti esiin, miten osa nuorista maksaa kovaa hintaa koronaviruspandemian rajoitustoimista. Mielipidesivuilla (HS 8.12.) joukko lääketieteen ja julkisen hallinnon asiantuntijoita vaati leviämisvaiheessa olevien alueiden koulujen siirtymistä etäopetukseen viikoiksi 51 ja 52. He vaikuttivat pitävän etäopetuksen kielteisiä vaikutuksia melko vähäisinä. Etäopetuksen tutkijoina haluaisimme nostaa esiin kaksi asiaa.

Kuten pääkirjoituksessa todettiin, päätöksenteko etäopetuksesta on vaikeaa punnintaa sen välillä, miten rajoittaa pandemiaa lyhyellä aikavälillä ja mitä seurauksia rajoituksista on pidemmällä ajalla.

Tutkittua tietoa etäopetuksen vaikutuksista nuorten oppimiseen ja mielenterveyteen on vasta alkanut kertyä. Tutkijoina olemme halunneet tuoda alustaviakin tuloksia mahdollisimman laajaan käyttöön. Jaoimme koulukohtaiset kyselytulokset kouluille heti toukokuussa. Se ainakin tiedetään, että päätöksentekijöillä on edessään vain vaikeita valintoja. Sekin tiedetään, että nuorten nahkoihin asettuminen on meille aikuisille usein yllättävän vaikeaa.

Ottamatta kantaa linjauksiin etäopetuksesta, päätöksentekijöiden olisi havahduttava siihen, että nuoret tai oikeammin osa nuorista maksaa nyt muiden turvallisuudesta omalla tulevaisuudellaan. Kysymys on erityisesti niistä nuorista, jotka yrittävät nyt valmistua ammattiin ja siirtyä työelämään tai kiinnittyä jatko-opintoihin uudella paikkakunnalla, eristyksissä ja yksin.

Julkaisimme juuri uusia tutkimustuloksia näiden nuorten kokemuksista ja hyvinvoinnista sekä kahdeksan politiikkasuositusta, joilla tätä yhteiskunnallisesti epäoikeudenmukaista painolastia nuoria kohtaan tulisi mielestämme keventää.

Olennaista on ymmärtää, että rajoitukset vaikuttavat eriarvoistavasti erilaisissa elämäntilanteissa oleviin nuoriin. Elämänsä tärkeimpiä vuosia eläviin nuoriin tämä kriisi jättää erityisen painavan jäljen.

Nivelvaihetta elävien nuorten tilanne edellyttää toimenpiteitä riippumatta siitä, miten pandemiatilanne kehittyy ja missä määrin etäopetusta jatketaan.

Luotamme vakaasti koulutuksen ja opetuksen järjestäjiin. Uskomme, että etäopetuksen järjestämisestä karttuu paljon ymmärrystä ja osaamista, jota hyödynnetään myös poikkeusolojen jälkeen. Tärkeää on saada uudet opetusmuodot hyödyttämään tasapuolisesti kaikenlaisia oppijoita.

Monissa oppilaitoksissa vuorotellaan jo nyt etä- ja lähiopetuksen välillä ja ponnistellaan sen eteen, että kaikki oppijat – ja opettajat – pysyisivät porukassa mukana. Olennaista on myös se, miten etäopetus toteutetaan; säilyykö yhteys opettajiin, opiskelutovereihin ja saatavilla olevaan tukeen.

Nuorten kokemuksia on kuunneltava tarkasti, kun tutkittua tietoa on rajallisesti saatavilla.

Juuso Repo

tohtorikoulutettava

Sanna Herkama

erikoistutkija

Christina Salmivalli

professori

Turun yliopisto, Invest Psykologia

