Valtioneuvosto valmistelee parhaillaan ulkoministeriön johdolla Suomelle Afrikka-strategiaa.

Pekka Torvinen kirjoitti (HS Kulttuuri 24.11.), että Afrikan mantereen todellisuus ja siihen Suomessa liitetyt mielikuvat ovat kaukana toisistaan. Huomaamatta jäi, että moni Afrikan maa on jo vuosia kuulunut maailman nopeimmin kasvavien ja kehittyvien talouksien joukkoon. Kehitys ei ole kaik­kialla ollut myönteistä, ja koro­navirus­pandemian vaikutukset tuntuvat Afrikassakin. Joka tapauk­sessa Afrikan maiden voimakas väestönkasvu lisää mantereen merkitystä maailman­taloudessa ja kansainvälisessä politiikassa. Kehittyvä Afrikka on myös Suomen intressissä.

Valtioneuvosto valmistelee parhaillaan ulkoministeriön johdolla Suomelle Afrikka-strate­giaa. Strategia osuu juuri siihen ajatteluun, josta Torvinenkin puhui. Afrikka-strategiasta ei laadita perinteistä Afrikan ongelmiin keskittyvää asiakirjaa, vaan painopiste on Suomen ja Afrikan maiden suhteiden monipuolistamisessa.

Afrikan maita tarkastellaan strategiassa poliittisina ja taloudellisina kumppaneina. Strategia ei unohda kehitysyhteistyötä ulkopolitiikkamme välineenä, mutta näkökulma Afrikkaan on uusi. Afrikka-strategian valmistelun tueksi on kuultu viime viikkoina satoja suomalaisia yhteiskunnan eri aloilta. Strategiasta on keskusteltu myös Suomessa asuvien afrikkalaisten sekä Afrikan maiden suurlähetystöjen kanssa.

Yhteistyö Afrikan maiden, yritysten ja järjestöjen kanssa herättää kiinnostusta. Myös suomalaiset voivat hyötyä afrikkalaisesta osaamisesta. Afrikan kehittyvät taloudet ja kasvava keskiluokka merkitsevät suomalaisyrityksille suuria mahdollisuuksia.

Afrikan maiden nuori väestö on entistäkin koulutetumpaa. Yksi mantereen suurimpia haasteita on luoda nuorille houkut­televia tulevaisuudennäkymiä. Heille pitää pystyä luomaan työpaikkoja. Myös oppimisen laatua pitää pystyä kehittämään. Tässä suomalaiselle koulutusosaamiselle voisi olla kysyntää.

Afrikan ja Euroopan yhteistyö on tärkeää myös ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia suomalaisten vihreälle osaamiselle.

EU on edelleen Afrikan suurin kehitysyhteistyökumppani ja merkittävin kauppa- ja investointikumppani. Afrikkaan on kuitenkin tullut myös uusia isoja toimijoita. Esimerkiksi Kiina valtaa alaa kaupassa ja investoinneissa ja rakentaa samalla poliittisia suhteita Afrikan maiden kanssa. On tärkeää, että Suomi osana EU:ta päivittää suhteitaan Afrikan 54 maan kanssa. Laajempi kanssakäyminen voi auttaa myös uudenlaisen Afrikka-kuvan luomisessa Suomessa.

Claus Lindroos

apulaisosastopäällikkö, Afrikan ja Lähi-idän osasto, ulkoministeriö

