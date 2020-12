On huolestuttavaa, että Itämeren suurimman ympäristöongelman – merta rehevöittävien päästöjen – suhteen ollaan edelleen kaukana sovituista tavoitteista.

Ympäristöjärjestöt Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL) ja WWF kritisoivat (HS 8.12.) Itämeren suojeluohjelmaa tehottomuudesta ja vaativat toimia muun muassa vedenalaiseen meluun puuttumiseksi.

John Nurmisen säätiö on tehnyt 15 vuotta konkreettista Itämeren suojelutyötä. Sen perusteella voimme vahvistaa SLL:n ja WWF:n huolen, mutta eri näkökulmasta. On huolestuttavaa, että Itämeren suurimman ympäristöongelman – merta rehevöittävien päästöjen – suhteen ollaan edelleen kaukana sovituista tavoitteista. Tämä koskee etenkin fosforia, jonka päästöjä pitäisi vähentää lähes 30 prosenttia. Rehevöityminen vaikuttaa myös moniin muihin Itämeren ongelmiin, kuten monimuotoisuuden vähenemiseen.

Teollisuuden ja kaupunkien pistekuormitusta on vähennetty tehokkaasti, mutta hajakuormituksen vähentäminen on ollut haastavaa. Merenpohjaan varastoituneet ravinteet jarruttavat ekosysteemin toipumista, ja ilmastonmuutos kiihdyttää rehevöitymistä.

Haasteista huolimatta Itämeren huonon tilan perussyyn, rehevöittävän ravinnekuormituksen, vähentämistä pitää määrätietoisesti jatkaa. Se on edellytys koko meren selviämiselle.

Pistekuormitukseen pitää jatkossakin puuttua siellä, missä se on mahdollista. Eräissä Itämeren maissa ei esimerkiksi nou­dateta yhteisiä päätöksiä kaupunkien jätevesien puhdistamisesta, ja ylimääräistä kuormaa tulee mereen muun muassa lannoiteteollisuudesta. On tärkeää aloittaa näistä ”matalalla roikkuvista hedelmistä”.

Samalla tulee jatkaa työtä maatalouden hajakuormituksen kanssa. Se on vaikeaa ja hidasta, koska vaikuttavia toimia on vähän ja tulokset näkyvät viiveellä. Syyllisten hakemisen sijaan avainasemassa on yhteistyö. Olemme käytännön työssämme saaneet todistaa maa­taloustuottajien suurta toimin­tahalua Itämeren suojelussa. Käytössämme on nopeita tehokeinoja, kuten peltojen kipsi­käsittely. Yhtä aikaa on työs­tettävä fosforivalumien perussyitä, kuten lannan keskitty­mistä.

Yhteiskunnan resurssit ovat rajallisia. Itämeren ongelmien moninaisuudenkin keskellä ­on tärkeää muistaa fokus. Ravinnekuorman vähentäminen on edelleen Itämeren kohtalon­kysymys, ja siinä emme saa ­antaa periksi. Itämeren suojeluohjelmassa on jatkossakin panos­tettava ravinnekuorman leikkaamiseen ja jo tehtyjen suojelu­sitoumusten toteuttamiseen.

Marjukka Porvari

johtaja, Puhdas Itämeri -hankkeet

John Nurmisen säätiö

