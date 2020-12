Tampereen Hiedanrantaan harkitaan jätevesijärjestelmää, joka kuluttaa vettä vain viidesosan nykyisestä ja säästää merkittävästi rahaa.

Jyri Seppälä ja Eeva Primmer kirjoittivat (HS Mielipide 3.12.) kiertotaloudesta luonnon ja rahan säästämiseksi. Kiertotalousohjelmissa jätevesihuoltoa ei mainita. Nykyinen jäte­vesihuolto kuitenkin kuluttaa paljon verovaroja, energiaa ja puhdasta vettä.

Sitä ei tee alipainevessoihin perustuva järjestelmä, jota harkitaan Tampereen Hiedanrantaan.

Ajatuksena on koota käymäläjäte alipaineella alueen biokaasulaitokseen. Sinne viedään myös biojätteet. Tarkoituksena on, että kymmenentuhannen asukkaan bio- ja käymäläjätteistä saadaan joka asuntoon kaasulieden polttoaine tai kaasua huoltoliikenteelle. Lisää kaasua saadaan yritysten biojätteistä. Lisäksi laitos tuottaa lannoitetta kasvihuoneille ja pelloille.

Vettä alipainekäymälä kuluttaa vain viidesosan nykyisestä ja sekin on kierrätettyä. Suihku- ja pesuvedet kierrätetään puhtaaksi talon laitteilla. Fosfori saadaan talteen ilman raskasmetalleja. Puhdas fosfori on välttämätöntä ruoan tuotantoon. Kaivoksista fosfori voi loppua jo 50 vuodessa. Nykyjäte­vesistä raskasmetallien poisto on vaikeaa.

Kaupunki säästää miljoonia, kun siirtoviemäreitä ­alueelta puhdistamolle ei rakenneta. Kun jätevettä ei puhdistamolle tule, säästö on miljoona euroa vuodessa. Jätevesiyhtiön kannattaa luvata puolet säästöstä alueelle – molemmat voittavat. Viemärienkin saneeraus vähenee.

Taloyhtiöille järjestelmä on perinteistä kalliimpi rakentaa. Heti ei tosin tarvita isoa kaasulaitosta, korttelimalli riittää.

Alalla on suomalaisille yrityksille mahdollisuuksia. Esimerkkinä suomalainen maailmanluokan firma, joka tekee alipainevessoja laivoihin ja hotelleihin. Vientimahdollisuuksia riit­tää – miljoonakaupungeissa on vähän puhdasta vettä ja vakavia jätevesi- ja hygieniaongelmia.

Antti Leskinen

maatalous- ja metsätieteiden tohtori, dosentti

Tampereen yliopisto

