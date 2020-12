Voisivatko kansanedustajat tällaisissa tapauksissa jäävätä itsensä perustuslakivaliokunnan päätöksenteosta?

Perustuslakivaliokunta on yleensä pyrkinyt yksimielisyyteen ja toiminut politiikasta riippumattomana elimenä. Tuosta linjasta on ainakin eettisesti poikettu tapauksessa, jossa on selvitetty ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) toiminnan lainmukaisuutta niin sanotussa al-Hol-tapauksessa.

Vihreiden kansanedustaja ja perustuslakivaliokunnan jäsen Outi Alanko-Kahiluoto on lähettänyt sähköpostitse Haavisto-mietintöön lieventävää muutostekstiä vain perustuslakivaliokunnan hallituspuolueiden jäsenille eikä koko valiokunnalle. Se osoittaa rohkeuden puutetta tuoda oma kanta kaikille tietoon. Näyttää siltä, että hän yritti piilottaa sen hallituspuolueiden yhteiseksi kannaksi ja saada virkarikoksesta epäillylle puo­luetoverille lievemmän perustuslakivaliokunnan lausunnon. Selvää politisointia. Alanko-Kahiluoto löi lommon perustus­lakivaliokunnan kilpeen. Valiokunnan vihreä jäsen Bella Forsgrén ja varajäsen Mari Holo­painen jättivät mietintöön vastalauseen (HS 9.12.), mikä on lisälommo asiassa.

Perustuslakivaliokunnan varsinaisista jäsenistä Heikki Vestman (kok) ja Wille Rydman (kok) sekä varajäsen Sari Tanus (kd) ja nykyinen varajäsen Tom Packalén (ps) tekivät Haaviston toimista ministerivastuuasian. Näin ainakin Vestman ja Rydman tekivät itsestään asian alullepanijoita, käsittelijöitä ja päättäjiä. Tämä sotii normaalia oikeuskäytäntöä vastaan. Kansanedustajat toki voivat toimia epäviisaasti. Nyt vihreät kirittävät perussuomalaiset yhä suurempaan gallupsuosioon jääräpäisyydellään. Kahtiajakopolitiikan seuraukset näemme Yhdysvalloissa.

Perustuslakiasiantuntijat, ottiko Alanko-Kahiluoto puolustusasianajajan roolin lievennys­esityksellään? Voitaisiinko kansanedustajia jäävätä perustus­lakivaliokunnan päätöksenteos­ta il­menneiden seikkojen vuoksi ja heidän tilalleen nimittää uudet voimasuhteiden säilyttämiseksi? Voisivatko kansanedustajat jäävätä itsensä jäämällä pois päätöksenteosta? Se osoittaisi rohkeutta toimia itsenäisesti. Juridisesti kansanedustajia ei sido puoluekuri.

Risto Moisio

filosofian lisensiaatti, Tampere

