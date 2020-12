Yhtään uutta autotietä ja parkkipaikkaa ei Espooseen enää tarvita.

Janne Tähtikunnas kirjoitti (HS Mielipide 8.12.), että Espoossa ei pärjää ilman omaa autoa. Olen pärjännyt melkein 20 vuotta, enkä edes asu minkään radan varressa. Lähin metroasema on neljän kilometrin päässä.

Mukavaa se ei aina ole: bussipysäkille kävellessä ehtii kastua ja palella enemmän kuin matkalla parkkipaikalle, ja bussin odottelu on ikävää, etenkin sunnuntaisin, kun kotikulmille pääsee metroasemalta vain kaksi kertaa tunnissa. Kauppakasseja voi onneksi välillä kuljettaa myös pyörällä ja painavampia asioita kottikärryillä.

Vaivalloisuudesta huolimatta olen valinnut autottomuuden. Jos muutkin espoolaiset tekisivät samoin, olisi joukkoliikenteelle enemmän kysyntää ja sitä mukaa tarjontaa. Samalla helpottuisivat työ-, koulu- ja päiväkotimatkat.

Täyteen tupattua harrastuskalenteria voi tyhjentää ja opetella liikkumaan itse kävellen, pyöräillen tai vaikka rullasuksilla; silloin ei tarvitse suhailla kiireessä autolla liikuntaharrastuksiin.

Yhtään uutta autotietä ja parkkipaikkaa ei Espooseen tarvita. (Yritäpä tehdä kävelyretki mitä tahansa pikkutietä pitkin auton tulematta vastaan – ei onnistu!)

Jos mielimme elää ja hengittää maapallolla vielä tovin, on elintapojemme muututtava. Autoilu pääkaupunkiseudulla – myös sähköautoilla, sillä suurin osa sähköstäkin tuotetaan uusiutumattomilla luonnonvaroilla – on yksi asioista, joista on tingittävä.

Minna Kilkki

Espoo

