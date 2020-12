Vieraskynä

Euroopan ja Yhdysvaltojen suhde on rakennettava uudelle pohjalle

Transatlanttinen huippukokous voisi avata laajemmat keskustelut, joissa käytäisiin läpi kumppanimaiden väleissä havaittuja kipupisteitä.

Monissa Euroopan pääkaupungeissa on tunnettu helpotusta Joe Bidenin voitettua Yhdys­valtojen presidentin­vaalit. Odotettavissa onkin trans­atlanttisten suhteiden lämmittämisen alku­huumaa: Yhdys­vallat voi tarjota Euroopan maiden kaipaamia käden­ojennuksia ilmaston­muutoksen vastaisessa taistelussa ja kauppa­politiikassa. Eurooppalaisia miellyttää sekin, että Yhdys­vallat toimii pian taas aiempaa aktiivisemmin kansain­välisissä järjestöissä.

Yhdysvallat haluaa korjata Trumpin presidenttikaudella romuttuneen suhteensa Euroopan maihin. Transatlanttisen suhteen pinnan alla on kuitenkin samoja ongelmia kuin ennenkin.

Euroopan lähiympäristö on muuttunut nopeasti vaarallisen epä­vakaaksi. Sotia on käyty muun muassa Syyriassa, Libyassa ja Ukrainassa. Turkki ja Venäjä ovat muuttuneet yhä vaikeammiksi yhteistyökumppaneiksi. EU:n olisi vakautettava lähialueitaan, mutta unioni kipuilee strategista autonomiaansa koskevan kiistelyn ja Yhdysvallat-riippuvuutensa kanssa.

Yhdysvallat on puolestaan siirtänyt voimavaroja Euroopasta ja sen lähi­alueilta Aasiaan. Presidentinvaalien alla Biden sanoi, että Yhdysvaltojen olisi aika ottaa globaalia vastuuta mutta myös lopettaa tarpeettomat sotansa. Vaikka viesti oli tarkoitettu etenkin kotiyleisölle Yhdysvalloissa, se muistuttaa ­eurooppalaisiakin siitä, että monet amerikkalaiset ovat kyllästyneet loputtomalta tuntuviin konflikteihin esimerkiksi Lähi-idässä.

Trump on halunnut vähentää Yhdysvaltojen joukkoja Afganistanissa. Päätös kuvastaa Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa vallitsevaa kaksijakoisuutta: joukkojen vetäminen ja siitä mahdollisesti seuraava Afganistanin turvallisuuden heikentyminen huolestuttaa, mutta myös uusien joukkojen lähettäminen Afganistaniin olisi nykytilanteessa Washingtonille vaikeaa.

Bidenin päähuomio on nyt joka ­tapauksessa kotimaassa. Vaalitulos oli muistutus Yhdysvaltojen syvästä sisäisestä jaosta, joka heijastuu myös poliittisiin valtasuhteisiin. Jos senaatti jää republikaanien haltuun, Bidenin hallinto joutuu tekemään paljon enemmän töitä tavoitteidensa saavuttamiseksi. Se kaventaisi myös Bidenin liikkumatilaa ulkopolitiikassa.

Rakenteet, joilla transatlanttisiin suhteisiin voidaan tuoda uutta sisältöä, ovat olemassa. EU:n ja Yhdys­valtojen taloudet muodostavat yhdessä lähes puolet maailman bruttokansantuotteesta ja kolmasosan maailmankaupasta. Yhdysvaltojen ja sen Nato-liittolai­sten puolustusmenot ovat yhteen laskettuina maa­ilman suurimmat.

Kansalliset painotukset muuttuvat kuitenkin sekä Yhdysvalloissa että ­Euroopassa. Yhdysvallat odottaa jatkossakin eurooppalaisilta tukea Kiinan vaikutusvallan patoamiseksi, ja Euroopan odotetaan ottavan aiempaa enemmän vastuuta lähialueistaan.

Bidenin hallinto näkee, että kansainvälisessä politiikassa demokratioiden ja itsevaltaisesti hallittujen maiden välinen jako on syventymässä. Biden ­aikookin kutsua koolle ”demo­kratioiden liiton” huippukokoukseen.

Eurooppa on vain osa Yhdysvaltojen strategiaa, mutta Bidenin aikeet avaavat EU:lle uusia mahdollisuuksia.

EU:n komissio ja ulko- ja turvallisuus­politiikan korkea edustaja julkaisivat hiljattain uutta transatlanttista agendaa koskevan ehdotuksen, jossa esitetään myös EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokousta vuodelle 2021. Kokous voisi avata laajemmat neuvottelut suhteen eri osa-alueista. Hanke vähentäisi painetta ottaa nopeita edistysaskelia: kumppaneilla olisi aikaa neuvotella hallitusti yhteisistä ta­voitteista ja sovitella erimielisyyksiä, joita on väistämättä edessä. Prosessi antaisi Euroopan maille mahdollisuuden ­hioa näkemyksiään yhteisiksi tavoitteiksi. Uuden strategisen kumppanuuden periaatteista tulisi antaa trans­atlanttinen julistus.

EU:n ja Yhdysvaltojen on nyt keskityttävä palauttamaan keskinäistä luottamusta. Edessä on isoja kysymyksiä pandemiasta palautumisesta, ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, kaupan säännöistä ja ilmastonmuu­toksesta.

Henri Vanhanen ja Niklas Nováky

Vanhanen on tutkija Ulkopoliittisessa instituutissa. Nováky on tutkija Wilfried Martens Centre for European Studies -ajatushautomossa.

