Koronavirus­rokotukset lähestyvät, ja olemme matkalla kohti normaalia elämää. Näin sanoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek joulukuun alussa. Matka on pitkä, sillä maali häämöttää aikaisintaan kaukana ensi vuodessa. Mutta se häämöttää.

Se on hyvä. Normaalia elämää tässä on kaivattukin. Mutta mitä se tulee olemaan? Onko edessä eleetön paluu vanhaan normaaliin? Vai sittenkin jonkinlainen uusi normaali? Miten me käyttäydymme, kun rokotekattavuus etenee ja pandemia lopulta päästää meidät ikeestään?

Muistatteko Viikin lehmät? Ne Helsingin yliopiston tutkimustilan eläimet, jotka kevään tullen lasketaan ulkolaitumille kirmaamaan päättömästi. Tunnen sisäisen Viikin lehmäni heräilevän. Mitä se tarkoittaa?

Ainakin aion unohtaa ikuisiksi ajoiksi vastenmielisen tuoksun, joka syntyy, kun käsidesin viina kohtaa kosteusvoiteen hajusteen. Aion pestä käteni harvemmin kuin 500 kertaa päivässä.

Aion tarttua kaupassa mandariiniin. Aion kokeilla, onko se sopiva, ja jättää hyllyyn, jos se ei ole. Kassajonossa aion kiilautua aivan satunnaisen kanssaihmisen kannoille ihan vain siksi, että enää toinen meistä voi joutua sen seurauksena teholle.

Aion hengittää riepujen ja muiden vastenmielisten kapineiden läpi ainoastaan seuraavissa yhteyksissä: hionta, pakkanen, välinesukellus, kemikaalionnettomuus.

Aion lopettaa viihde-elektroniikan, kodinkoneiden ja ulkovalojen haalimisen vain siksi, että vaikeina aikoina hygge kannattelee. Aion lopettaa aamupäivien uhraamisen tuorepastan valmistamiseen.

Aion matkustaa paikkoihin perehtymättä niiden kiinnostavuuteen, hintatasoon tai ilmaantuvuuslukuun. Aion ylittää kaupunginosien, maakuntien ja valtioiden rajoja pohtimatta sitä, mitä vien mukanani tai tuon tullessani. Aion inhota matkustamista entiseen tapaani, mutta rakastaa sitä, että voin taas inhota sitä matkoilla.

Aion tavata ihmisiä huolimatta siitä, etten normaalisti tapaa ihmisiä. Aion solmia uusia tuttavuuksia huolimatta siitä, etten ole ystävystynyt sitten 1990-luvun. Aion sanoa asioita vieraille ihmisille.

Aion käydä työpaikalla joka päivä. Aion kävellä alle kahden metrin päähän pomosta ja tiedustella, että ”MITÄS TÄNÄÄN TEHTÄISIIN!?!” Aion itkeä ilosta, kun vastaus ei ole ”koronaa”.

Kirjoittaja on HS:n uutispäällikkö.