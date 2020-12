Aihe herättää monenlaisia tunteita, mutta tässäkin asiassa on syytä kuunnella tieteellisiä asiantuntijoita.

Eduskunta keskustelee parhaillaan kannabiksen käytön rangaistavuudesta luopumisesta. Asiantuntijat ovat melko yksimielisiä, että dekriminalisointi on järkevä strategia haittojen minimoimiseksi, joten en mene siihen. Sen sijaan tuon aiheeseen tutkimuksellisen näkökulman, joka usein sivuutetaan.

Kannabiskysymys liittyy meneillään olevaan ”psykedeelitutkimuksen renessanssiin” psykologiassa ja lääketieteessä. Psykedeelillä tarkoitetaan ainetta, joka vaikuttaa tiedonkäsittelyprosesseihin ja siihen, miten asiat koetaan. Esimerkiksi psilosybiiniä tai ”taikasieniä”, yhdistettynä psykoterapiaan, pidetään läpimurtolääkkeenä depression hoidossa.

Tutkimuksessa ollaan vasta heräämässä siihen, että myös kannabista pitäisi tutkia sen kokemuksellisten vaikutusten kautta. Esimerkiksi lääkekannabis ei välttämättä vähennä kroonisen kivun voimakkuutta vaan voi vaikuttaa tietoisuuden kautta ja auttaa kivun hyväksymisessä. Myös kannabiksen vaikutukset mielenterveyteen ja kognitioon perustuvat siihen, miten ne muokkaavat tietoisuutta. Näiden prosessien ymmärtäminen edellyttää tutkimusta, jonka suorittaminen on nyt Suomessa lähes mahdotonta.

Kun psykedeelit tulivat länsimaisten ihmisten tietoisuuteen 1950- ja 1960-luvuilla, niitä pidettiin lähes ihmelääkkeinä. Vaikuttavia tuloksia saatiinkin esimerkiksi alkoholismin hoidossa. Innostus kuitenkin johti ylilyönteihin ja psykedeelien kriminalisointiin ympäri maailman. Kriminalisointi ei ole vähentänyt aineiden käyttöä, mutta se on vaikeuttanut tutkimusta, joka on välttämätöntä haittojen minimoimiseksi ja mahdollisten hyötyjen selvittämiseksi. Tässäkin asiassa on syytä kuunnella tieteellisiä asiantuntijoita ja luottaa tutkimusnäyttöön, vaikka aihe herättääkin monenlaisia tunteita puolesta ja vastaan.

Jussi Jylkkä

kognitiivisen psykologian dosentti, Turku

