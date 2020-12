Vahva asema riidanratkaisumarkkinoilla tukisi luottamusta oikeudelliseen infrastruktuuriin ja Suomeen yritysten ja investointien sijoituspaikkana.

Yritykset ratkaisevat kansainväliset riitansa tuomioistuinten asemesta mieluummin välimiesmenettelyssä. Välimiesmenettely on nopeaa ja joustavaa, tuomiot ovat laajasti täytäntöönpanokelpoisia ja välimiesoikeuksien neutraaliuteen luotetaan. Myös valtiot hyötyvät ja kilpailevat välimiesmenettelyistä.

Tukholman kauppakamarin välimiesinstituutin Boston Consulting Groupilla teettämän selvityksen mukaan välimiesmenettelyn vaikutus Ruotsin taloudelle on noin 900 miljoonaa euroa vuodessa eli 0,21 prosenttia bruttokansantuotteesta. Suomessa vastaavaa selvitystä ei ole tehty, mutta merkitys on vain murto-osia Ruotsista. Meillä on kuitenkin kaikki edellytykset ja syyt kehittää Suomesta haluttu välimiesmenettelyn paikka.

Menestys välimiesmenettelymarkkinoilla on monen tekijän summa. Markkinat ovat kasvaneet, niille on tullut uusia toimijoita ja kilpailu on kiristynyt. Esimerkiksi Singaporesta on lyhyessä ajassa kehittynyt merkittävä keskus. Menestys perustuu osin välimiesmenettelylakiin, joka vastaa YK:n kansainvälisen kauppaoikeuden komission Uncitralin mallilakia.

Mallilaki on entuudestaan tuttu ja helposti hyväksyttävissä kansainvälisille toimijoille. Menestykseen ovat vaikuttaneet myös aktiivinen välimiesinstituutti sekä välimiesmenettely-yhteisö.

Suomessa on jo aktiivinen, avoin ja kansainvälinen välimiesmenettely-yhteisö. Keskuskauppakamarin välimieslautakunta eli Finland Arbitration Institute on yksi maailman vanhimmista toimivista välimiesinstituuteista.

Suomesta puuttuu kuitenkin yksi keskeinen kilpailutekijä eli parhaiden kansainvälisten käytänteiden ja Uncitralin mallilain mukainen välimiesmenettelylaki. Asemansa vakiinnuttaneille maille mallilakistatuksella ei ole väliä, mutta Suomen menestymiselle se on tärkeä.

Suomella on tärkeitä kilpailuetuja. World Economic Forumin julkaiseman Global Competitiveness Reportin mukaan Suomi on yhdenneksitoista kilpailukykyisin maa, mutta se on kärkipaikalla instituutiot-pilarissa ja erityisesti oikeuslaitoksen riippumattomuudessa, tehokkaissa ratkaisuissa sääntelyongelmiin, turvallisuudessa, omaisuuden suojassa ja immateriaalioikeuksissa. Nämä tekijät ovat tärkeitä riidanratkaisupalveluissa, samoin kuin tietysti hyvä maabrändi kansainvälisten poliittisten konfliktien ratkaisussa.

Uncitralin mallilain mukainen välimiesmenettelylaki parantaisi Suomen kilpailukykyä sekä välimiesmenettelymarkkinoilla että yleisemminkin. Vahva asema riidanratkaisumarkkinoilla tukisi luottamusta oikeudelliseen infrastruktuuriin ja Suomeen yritysten ja investointien sijoituspaikkana. Lisäksi suomalaisyritysten ongelmatilanteiden kustannukset ja kansainvälistymisen kynnys alenisivat, kun yritysten olisi helpompi saada sovittua riidanratkaisusta kotimaassa.

Suomella ei ole varaa jättää käyttämättä tällaista mahdollisuutta. Välimiesmenettelylain uudistus on käynnistynyt, mutta uudistusta tulisi vauhdittaa lisäämällä valmisteluresursseja. Viivyttely kilpailluilla markkinoilla tulee kalliiksi.

Santtu Turunen

pääsihteeri, Keskuskauppakamarin välimieslautakunta

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.