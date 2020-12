Isänmaallisuus nousee harvoin esille varusmiespalveluksessa.

Jaan Edvin Lehtipuun (HS Mielipide 6.12.) kannan siitä, että isänmaallisuus varusmiespalveluksessa nousee esille harvoin. Suoritin varusmiespalveluksen Lehtipuun tavoin vuonna 2019. Juho Honkanen (HS Mielipide 8.12.) sitä vastoin esitti, että suomalainen sotilas antaa tekojensa puhua puolestaan. Jäin pohtimaan, millaisena kokonaisuutena hän näkee tällaisen teon.

Mielestäni esimerkiksi edelleen tasaisin väliajoin esille nouseva seksuaalinen häirintä sekä ”motivaatiovemppaus” eli varuskuntasairaalaan tarpeettomien vapautuksien toivossa hakeutuminen eivät puhu isänmaallisen yhdessä tekemisen puolesta.

On totta, että joukossa on yksilöitä, jotka tekevät asiat kunnolla ja motivoituneesti. Yhtä totta on kuitenkin myös räävitön puhe ja huono käytös, joka ei tämän päivän varushenkilöiden kesken johdu siitä, että oltaisiin henkisesti valmistautumassa sotaan. Sen osasyyksi voisi tulkita juuri isänmaallisuuden sivuun jäämisen.

Tehtävä voi olla toiminnassa kirkkaana mielessä, mutta tekojen perimmäinen aiheuttaja välttämättä ei. Teot eivät voi puhua puolestaan, jos ei ymmärretä, miksi niitä ollaan tekemässä.Hanna Havustoreservin alikersantti, Espoo