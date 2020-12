Säteilyriskien ymmärtäminen on tärkeää

Olkiluodon ydinvoimalaitoksella torstaina tapahtunut reaktorin pikasulku ja syntynyt valmiustilanne nostivat säteilyturvallisuuden otsikoihin. Osassa puheenvuoroista esiintyi pelkoa ja huolta.

Säteilyturvakeskus (STUK) tekee viranomaistyötä säteilyturvallisen Suomen puolesta. Yhtenä strategisena tavoitteena on, että ihmiset ymmärtävät säteilyriskit. Tarjoamme ihmisille oikeaa ja ymmärrettävää säteilyturvallisuustietoa, jotta he pystyvät informaatiotulvan ja -vaikuttamisen keskelläkin ymmärtämään, mikä on vaarallista ja mikä ei, ja toimimaan tältä pohjalta oikein ja turhaan pelkäämättä.

Valmiustilanteen uutisointi ja siihen liittyvä keskustelu mittaavat Säteilyturvakeskuksen onnistumista tällä saralla. Hyvää tietoa säteilystä on tarjolla Säteilyturvakeskuksen kotisivuilla (stuk.fi), somekanavilla ja Ylen kanssa yhteistyössä toteutetussa säteilyradiossa Ylen Areenassa. Säteilyyn liittyvän huolen tai pelon kohdatessa voi myös aina olla yhteydessä Säteilyturvakeskukseen.

Jukka Liukkonen

tarkastaja, Säteilyturvakeskus (STUK)

