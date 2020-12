Näin lapselle muodostuisi konkreettinen käsitys kodista.

Näen työni puolesta päivittäin alle kouluikäisten lasten arkea. Olen nyt jäämässä eläkkeelle yli 40 työvuoden jälkeen. Suurin suruni koskee eroperheiden lapsia.

Aikuisen on oikeus saada olla vanhempi lapselleen, ja lapsella on oikeus saada huolenpitoa molemmilta vanhemmiltaan. Usein on kuitenkin niin, etteivät vanhemmat pysty eron jälkeen ajattelemaan lastensa parasta. Sovitaan asumisjärjestelyt ja kulut, mutta lapsen tunnepuolesta huolehtiminen unohtuu.

Vai mitä pitäisi ajatella näistä kuulemistani lasten kommenteista: ”En mä tota takkia saa nyt laittaa. Se on äitiviikon takki.” ”Mulla ei oo kumppareita. Isän luona on toiset ja äidin luona on toiset, mutta ei mulla oo omia.” ”Mä en oo kuullu, missä oon jouluna. En oo varma, mihin pukki tulee.” ”Me vaihdetaan joululomalla iskälle. Pukki on luvannut tulla sinnekin. Iskällä on yleensä enemmän lahjoja. On tosi kiva saada paljon lahjoja.”

Mielestäni lapselle on useimmissa tapauksissa parempi asua lähihuoltajansa kanssa, jolloin lapselle muodostuu konkreettinen käsitys kodista. Viikko ja viikko -systeemissä vanhemmilla pitäisi olla hyvät välit. Jos välit ovat hyvät, ei eroakaan ehkä tarvittaisi.

Lapsiasiavaltuutettu ja asiantuntijat puhuvat vuoroasumisen puolesta. Minä en.

Päiväkodin työntekijä

