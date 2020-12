Luonnon tasapaino on myös ihmisen etu.

Susia Kuhmon rajavyöhykkeellä 8. toukokuuta 2020. Pedot on kuvattu piilokojusta haaskaruokintapaikalta.­

Suomen riistakeskus antoi vastikään kyseenalaisen luvan kokonaisen susilauman tappamiseksi Haapajärvellä, vedoten susien aiheuttamaan vaaraan metsästyskoirille. Päätös saatetaan voimaan ennen lainvoimaisuutta.

Metsästys ja susipelko tuntuvat ohjaavan petopolitiikkaa. Susi, ahma, ilves ja karhu ovat petoja, eivätkä ne muuksi muutu. On ymmärrettävää, ettei kukaan halua metsästyskoiransa joutuvan suden suuhun, mutta metsästäjä ottaa aina tietoisen riskin päästessään koiran vapaaksi alueella, jossa on susia. Vaihtoehto ei voi olla, että sudet hävitetään, jotta koirat voisivat aina ja kaikkialla olla turvassa.

Suomessa täytyy olla tilaa myös reilulle kahdelle sadalle sudelle ja muille petoeläimille. Metsästyskoira kuolee hirven potkuihin tai muihin metsästysonnettomuuksiin useammin kuin suden suuhun. Metsästyskoiria myös lopetetaan totutusti, mutta vain suden tappamat uutisoidaan.

Petoeläimillä on oma tärkeä osansa luonnossa. Susi on ketun ainoita luontaisia vihollisia. Suden poistaminen pohjoisesta on poronhoidon vaatimuksesta ja yhdessä ilmastonmuutoksen kanssa edistänyt ketun leviämistä pohjoiseen. Aiemmin naalille kuuluneet Tunturi-Lapin pesät ovat nyt kettujen käytössä, eivätkä naalit ole kyenneet pesimään Suomessa. Ilves pitää osaltaan kurissa vieraslaji supikoiran kantaa, mutta silti sitäkin metsästetään.

Tilastojen mukaan eläimen ja ihmisen välisissä kohtaamisissa suurin kuolemanriski johtuu hirvikolareista (101 kuolemaa vuosina 1988–2015). Tämän jälkeen tulevat hevonen (41), ampiainen (41), koira (21), nautaeläin (12), peurat ja porot (10) ja kissa (3). Mehiläinen, pässi, kyy ja karhu aiheuttivat samana ajanjaksona kukin yhden kuoleman.

Myös kauriiden levittämä puutiaisaivokuume voi olla ihmiselle tappava, ja borrelioosiin sairastuu tuhansia suomalaisia vuosittain. Hirvieläinten aiheuttamia kuolemantapauksia, vammautumisia ja puutiaistauteja voitaisiinkin torjua tehokkaimmin pienentämällä tuntuvasti hirvieläinten kantaa nykyisestä.

Numerot paljastavat, kuinka petopolitiikkaa ohjataan Suomessa enemmän tunteella kuin järjellä. Meneillään oleva koronaviruspandemia on meille karvas muistutus siitä, kuinka luonnon tasapaino on myös ihmisen etu.

Jyrki Mäkelä

biologi, aiemmin metsästäjä itsekin, Kuusamo

