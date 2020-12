Monen suomalaisen toiveissa on kompakti asunto kaupungin keskustassa

Suomi kaupungistuu ja asumistoiveet urbanisoituvat. Neliöistä ollaan valmiita tinkimään sijainnin kustannuksella.

Yhä useampi suomalainen asuu yksin. Liki 45 prosenttia asuntokunnista koostuu vain yhdestä henkilöstä, ja asuntokuntien keskikoko on laskenut alle kahden. Yksinasumisen yleistymistä selittävät ikääntyvä väestö ja eliniänodotteen kasvu, lykkääntyvä perheellistyminen sekä avio- ja avoerojen yleistyminen.

Valtaosa suomalaisista asuu kaupungissa, eikä koronavirusepidemiakaan näytä kääntävän kaupungistumisen suuntaa. Kaupungistuminen näkyy asumistoiveissa. Asukasbarometrin mukaan kaupunkien keskustoissa haluaisi asua kaksinkertainen määrä ihmisiä nykyiseen verrattuna. Suomi kaupungistuu ja asumistoiveet urbanisoituvat.

Muuttuvat tarpeet heijastuvat asuntokysyntään. Tarvitaan asuntoja, jotka vastaavat pienenevien asuntokuntien urbaaneihin asumistoiveisiin. Vaikka asumistoiveet ovat moninaisia, asuntojen hinnat kertovat valehtelematta, mistä on suurin pula: kompakteista asunnoista tiiviissä kaupunkirakenteessa hyvien liikenneyhteyksien äärellä. Moni on valmis karsimaan neliöistä päästäkseen haluamaansa sijaintiin.

Asuntokysynnän muutos tukee ilmastotavoitteita. Tiivis kaupunkirakenne vähentää liikkumisen tarvetta ja täydennysrakentaminen hyödyntää olemassa olevaa infrastruktuuria. Asumisväljyyden jatkuvaa kasvua on hankala sovittaa yhteen hiilijalanjäljen pienentämisen kanssa. Tehokas tilankäyttö takaa, ettei energiaa kulu hukkaneliöiden lämmittämiseen.

Asuntotuotanto on vastannut kysyntään. Valmistuvien asuntojen keskikoko on pienentynyt ja suuri osa niistä on yksiöitä ja kaksioita. Uudet asunnot rakentuvat etupäässä uusille kantakaupunkimaisille alueille tai nykyisen kaupunkirakenteen täydennyksenä.

Asuntorakentamisen muutos haastaa suunnittelua. Kun tontti- ja tilatehokkuus kasvavat ja asuntojen keskikoko pienenee, laadukas asuntosuunnittelu vaikeutuu. Aina hankalien lähtökohtien yhteensovittamisessa ei onnistuta, mikä on herättänyt kritiikkiä asuntorakentamisen laadusta.

Vaikka kompaktit asunnot ja korkea tonttitehokkuus ovat haastava yhdistelmä, muuttuneeseen kysyntään ei voi jättää vastaamatta. Perheasunnoilla ei ratkaista pienasuntopulaa, eikä väljempää harvemmalle ole reilu ratkaisu. Jos asuntotuotannon ei anneta vastata kysyntään, pienasuntojen hinnat ja vuokrat nousevat entisestään.

Asumisvalinnat ovat elämän suuria päätöksiä. Siksi on luotettava, että ihmiset valitsevat asuntonsa yksilöllisten tarpeiden pohjalta vakaasti harkiten. Markkinat heijastavat näitä valintoja.

Tarvitaan uusia ratkaisuja, joilla voidaan vastata pienasuntojen kysyntään ja samalla pitää kiinni asuntosuunnittelun laadusta. Haastamme kaavoittajat ja arkkitehdit mukaan etsimään keinoja, miten asukkaiden toivomia kompakteja toimivia asuntoja suunnitellaan tiiviiseen kantakaupunkiin.

Aija Tasa

johtaja, asuminen, Rakli ry

