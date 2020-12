Käykö niin, että rokotteen ottaneilla on vapaus elää ilman rajoitteita, ja toisilla suositukset ovat edelleen voimassa, koska tauti ja sen vakavuus eivät ole muuksi muuttuneet?

Koronarokotteen ottamisaktiivisuudesta on käyty keskustelua. Välillä keskustelussa on välähtänyt jopa rokotuspakko. Uskon, että halukkuus ottaa rokote voi lopulta olla suurta yksinkertaisen kannustimen avulla.

Rokotteiden tehosta kantautuneet tiedot ovat lupaavia. Rokotteen antama suoja tautia vastaan vaikuttaa olevan oleellisesti parempi kuin vaikkapa influenssarokotteella. Vielä ei tiedetä, suojaako rokote myös tartuttamiselta. On varmasti loogista ajatella, että saattaa suojata.

Jos näin on, muodostuu tilanne, jossa nykyisenkaltaisia rajoituksia päästään purkamaan melko piankin, mikäli tiedot suojalta tartuttamista vastaan varmentuvat. Rokotettujen osalta olisi tällöin peruste purkaa rajoitukset, mutta rokottamattomilla kaikille tutuiksi tulleet etäisyys- ja maskisuositukset olisivat edelleen voimassa niin kauan kuin tautia vielä kohtuudella keskuudessamme tavataan. Viranomaiset määrittävät rajan.

Mikäli kehityskulku on tämä, muodostuu yllättävän nopeasti kahden kerroksen väkeä: toisilla on vapaus elää ilman rajoitteita, toisilla ovat yhä voimassa suositukset, koska tauti ja sen vakavuus eivät ole muuksi muuttuneet. Mikä parasta, jokainen voi tehdä valinnan itse, onhan rokotteen ottaminen vapaaehtoista. Vapaaehtoinen pakko on pakoista paras, tiesi Kekkonenkin aikoinaan.

Pakollinen pakko taas lisää halukkuutta rokotteen ottamiseen entisestään, jos ulkomaille matkustettaessa kohdemaa vaatii rokotustodistuksen. Rokotteen ottamisaktiivisuus voi siis nousta korkeaksi pelkillä porkkanoilla. Keppiä ei tässä tarvita.

Tuomas Niemelä

työterveyslääkäri, Helsinki

